Slavia remízou přiblížila Plzeň k titulu, Teplice doma poprvé padly

Fotbalisté Slavie ve 26. kole první ligy doma jen remizovali se Slováckem 0:0 a na druhém místě tabulky mají ztrátu devíti bodů na vedoucí Plzeň. Viktorii tak stačí za týden právě v Edenu uhrát alespoň remízu a bude slavit titul. Slavia hrála bez branek podruhé za sebou, Slovácko bodovalo počtvrté v řadě a už 443 minut neinkasovalo.

"V zápase s Plzní půjde o víc věcí, my pořád bojujeme o druhé místo. Vlčáků za námi je hodně. Bude to velký zápas, jeden z největších na jaře. My ty tři body potřebujeme, motiv bude získat tři body, abychom si upevnili druhé místo," řekl trenér Slavie Jindřich Trpišovský. "Určitě nechci, aby Plzeň slavila u nás doma," dodal záložník Jaromír Zmrhal.

Slavia se sice od začátku snažila vytvořit si převahu, ale potýkala se s nepřesností. Slovácko tak mělo často možnost na zajímavé brejky, ale i jeho hráči neřešili útočné akce dobře. Petrovi v dobré šanci utekl míč a Navrátil pálil vysoko nad. Domácí zahrozili v deváté minutě, ale Necidova tečovaná střela skončila těsně vedle. Nebezpečné byly i dvě standardní situace Stocha, který nejprve dobře centroval a poté to zkoušel z dálky sám, rozvlnil však jen boční síť.

Už před utkáním měla Slavia kvůli velké marodce problém se skládáním sestavy a poprvé od prvního jarního kola naskočil v základu Bucha, po půl hodině se navíc opět zranil navrátilec do sestavy Deli. Kvůli problému se stehenním svalem ho musel vystřídat Ngadeu. "Museli jsme využít hráče, kteří ještě nebyli ideálně připraveni ať už to byli Deli, Ngadeu, Hušbauer, Škoda, Zmrhal. Bylo to riziko, ale jiná možnost nebyla," připustil Trpišovský.

Největší šanci měla Slavie v závěru poločasu, kdy Necid nepustil k míči brankáře Heču a Souček mohl hlavičkovat do odkryté branky, jenže za svého gólmana zaskočil Břečka a na brankové čáře vyhlavičkoval míč do bezpečí. Slovácko nadále ukazovalo, proč mu v posledních zápasech dobře funguje obrana a domácí se těžko prosazovali. Naopak hostující Krejčí se po standardní situaci dostal do dobré pozice, ale hlavičkoval vedle. "To byla gólovka, to se musí dávat. Asi jsem z toho byl překvapený. Ale musíme být realisté, bod odsud je zlatý," řekl Krejčí.

Na posledních 20 minut přešla Slavia na hru na dva hroty Necida a Škodu a zamkla Slovácko na jeho polovině. Střídající Hušbauer trefil tyč, Stoch pálil mimo. Hušbauera poté vychytal Heča a Stochův přímý kop proletěl jen kolem tyče. Slovácko se ale už ubránilo a má náskok tří bodů na pásmo sestupu.

Slavia si po utkání hodně stěžovala na situaci z 87. minuty, kdy byl Souček ve vápně držen za dres, ale sudí Julínek to jako penaltu neposoudil. "Chtěl jsem se rozeběhnout, ale nešlo to, jak mě držel soupeř za dres. Za mě jasná penalta. Podobných situací tam bylo víc. Mrzí mě, že dnes nebylo video, to bychom vyhráli 3:0," prohlásil Souček.

"Získali jsme tu bod s obrovským štěstím. Nejsem spokojený s výkonem, jen v prvních 20 minutách. Ale po odstoupení Havlíka šla naše hra dolu. Bod jsme spíše ubojovali. Absolutorium zaslouží oba stopeři a brankář Heča," chválil defenzivu trenér Michal Kordula. "Oba stopeři hrají dobře, defenzivní záložník velmi dobře, mužstvo je pracovité, hráči se nevyfláknou na jedinou situaci. Proto se nula drží, ale musíme také dávat góly, bez nich to nepůjde," dodal.

26. kolo první fotbalové ligy Slavia Praha - 1. FC Slovácko 0:0 Rozhodčí: Julínek - Dobrovolný, Dresler. ŽK: Danny, Souček - Divíšek, Navrátil, Daníček. Diváci: 13.118. Sestavy: Slavia: Kolář - Bořil, Jugas, Deli (31. Ngadeu), Flo - Souček - Stoch, Danny, Bucha (62. Hušbauer), Zmrhal (68. Škoda) - Necid. Trenér: Trpišovský. Slovácko: Heča - Juroška, Krejčí, Břečka, Divíšek - Daníček - Navrátil, Havlík (20. Machalík), Sadílek, Petr (55. Zajíc) - Kubala (82. Hofmann). Trenér: Kordula



Zlín remizoval ve 26. kole první ligy s Bohemians 1905 1:1 a stále nemaá jistotu záchrany. Vedoucí branku Fastavu vstřelil ve 2. minutě Ubong Ekpai, ve třetí minutě nastavení ale domácí přišli o výhru, když se prosadil Martin Hašek mladší. Zlín dělí od sestupových příček čtyři body.

Trenér Bohemians Hašek oproti minulému utkání proti Jihlavě sáhl k pěti změnám v sestavě a zcela přestavěl středovou řadu. Než si stačili hosté na nové složení zvyknout, tak už prohrávali 0:1. Ve 2. minutě centroval do trestného území z levé strany obránce Bartošák a míč prolétl až na opačnou stranu, kde nejlepší střelec Zlína Ekpai prostřelil brankáře Fryštáka.

Ševce gól nabudil k větší iniciativě, přesněji kombinovali ve středu pole a dokázali zaútočit nebezpečně i po stranách. Bohemians spoléhali hlavně na rychlé protiútoky, které však nedokázali dotáhnout do úspěšné koncovky. Vážněji zahrozili v první poločase pouze v 11. minutě, kdy po akci Haška obránce Šmíd v pádu trefil tyčku z venkovní strany. O deset minut později na druhé straně mohl zvýšit náskok Zlína Traoré a ve 40. minutě po územní převaze Mehanovičovu střelu ze dvaceti metrů chytil Fryšták.

Po změně stran tempo výrazně opadlo. Zlín se snažil kontrolovat hru. Udržoval si územní převahu, zápolil ale s přesností akcí. Pražané stejně jako v prvním poločase vyráželi jen k rychlým protiútokům.

Krůček k vyrovnání měl v 59. minutě Hašek, jenž oklamal stopera Gajiče a jeho střela z hranice trestného území těsně minula soupeřovu branku. V závěrečných dvaceti minutách se už domácí fotbalisté snažili držet míč co nejdéle na svých kopačkách. O těsnou výhru ale přišli, když hrubou chybu v rozehrávce potrestal Hašek přesnou střelou k tyči.

26. kolo první fotbalové ligy: Fastav Zlín - Bohemians Praha 1905 1:1 (1:0) Branka: 2. Ekpai - 90.+3 Martin Hašek ml.. Rozhodčí: Pechanec - Kotík, Flimmel. ŽK: Šmíd (Bohemians). Diváci: 3852. Sestavy: Zlín: Zlámal - Bačo, Bijimine, Gajič, Bartošák - Jiráček, Traoré - Ekpai (86. Džafič), Mehanovič, Holzer - Vukadinovič (77. Železník). Trenér: Petržela. Bohemians: Fryšták - Dostál, Bederka, Šmíd, Kocič (36. Jindřišek) - Záviška (60. Reiter), Švec, Martin Hašek ml, Vaníček - Tetteh, Nečas (74. Mašek). Trenér: Martin Hašek st..



Olomouc dokázala jako první v ligové sezoně vyhrát v Teplicích a po dnešním vítězství 2:1 má na třetím místě tabulky náskok pěti bodů před čtvrtou Spartou a šesti před pátým Libercem, který je mimo pohárové příčky. Vítězství Sigmě zajistili Tomáš Zahradníček s Jakubem Plškem, za domácí v první půli vyrovnal Tomáš Kučera.

Tepličtí nastoupili bez vykartovaného nejlepšího střelce Vaněčka, kterého v útoku nahradil Červenka. Kompletní nebyla ani Olomouc, protože kvůli červené kartě chyběl klíčový záložník Kalvach, navíc na lavičce nebyl po vykázání na tribunu v předchozím duelu s Jabloncem ani trenér Jílek.

Sigma vstoupila do utkání skvěle a už po 47 sekundách se ujala vedení - Zahradníček dostal míč za obranu a z úhlu prostřelil brankáře Diviše. Za nejrychlejším gólem české ligy, který dal v roce 2006 po jedenácti vteřinách Lustrinelli ze Sparty, zaostal olomoucký záložník o 36 sekund.

Vedení však hostům příliš dlouho nevydrželo, protože v sedmé minutě po zblokované střele Žitného vyrovnal z dorážky Kučera. Olomouci poté mohl vrátit náskok Texl, toho však vychytal gólman Diviš. Na druhé straně Kučerovu střelu zneškodnil brankář Buchta.

Severočeši ve druhém poločase soupeře zatlačili a dlouho mu nedovolili vystřelit, ale Olomouc se přesto ujala vedení. Zahradníček v 79. minutě našel z přímého kopu Plška, který se prosadil hlavou. Sigma ještě v závěru trefila tyč, ale i tak ukončila teplickou domácí sérii neporazitelnosti, která trvala 12 zápasů.