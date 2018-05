To je život, litoval Lafata smutného konce ve Spartě

Legendární útočník David Lafata odehrál poslední utkání v kariéře. Rozloučil se sobotním utkáním na Bohemians, kde naskočil do zápasu v 81. minutě, ale bezbrankový stav zlomit nedokázal. Pro Spartu tak remíza znamenala celkově až pátou pozici, čímž vyrovnala své nejhorší umístění v samostatné české lize.

"Nedá se nic dělat, takhle to život přinesl," pronesl Lafata po zápase. Po utkání, které Sparta potřebovala vyhrát, neskrýval smíšené pocity. "Samozřejmě bych se radši loučil za lepšího výsledku, ale teď přeju Spartě jen to nejlepší," hlesl.

Remíza z pražského derby proti Bohemians jen podtrhla bídnou sezonu. I přes mohutné letní nákupy a důvěru v zahraničního kouče Stramaccioniho se hráči z Letné nedokázali herně prosadit. Ani příchod trenéra Hapala nepomohl k posunu tabulkou výš.

"Slušně řečeno, sezona byla špatná. Dalo by se to říct i jinak, ale to sem nepatří," udržel se Lafata. "Je to velké zklamání, protože na Spartě se bere jen první místo. Na druhou stranu je potřeba říct, že jsme to honili na poslední chvíli. Fotbal občas bývá spravedlivý a páté místo bohužel odpovídá tomu, jak celá sezona probíhala," přijal se smutkem celkové umístění.

Hledat důvody nepovedené sezony však nechtěl. "Myslím, že na Spartě je dost lidí, kteří vypracují analýzy a uvidíme, co vyvodí. Měli by ustálit kádr, ale nechci, aby to vyznělo blbě, to už není moje starost. Já jen Spartě přeju, aby se taková sezona neopakovala, aby zase hrála poháry, o titul a vrátila se tam, kam patří," uvedl šestatřicetiletý Lafata.

Lafata kromě Sparty nastupoval také za České Budějovice a Jablonec. Celkově se stal šestkrát králem střelců a v ročníku 2013/2014 získal mistrovský titul. Nyní ho čeká angažmá v Jihočeské fotbalové akademii a na českobudějovickém gymnáziu.