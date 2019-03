Tohle byla pravá Sparta, řekl Sáček po výhře 4:0 nad Plzní

Sparťanský záložník Michal Sáček si při svém padesátém ligovém zápase připsal premiérový gól, kterým přispěl k drtivému vítězství 4:0 nad Plzní. Jasný domácí triumf podle dvaadvacetiletého fotbalisty ukázal, jakým fotbalem se probuzení Letenští chtějí prezentovat.

Pražané tentokrát Plzni nedali šanci a v jarní části nejvyšší soutěže vyhráli i popáté. "Myslím, že můžeme říct, že tohle byla pravá Sparta. Ten výsledek je úžasný, musím říct, že i hra byla velice kvalitní a to je asi to, jak se chceme prezentovat," řekl Sáček novinářům po šlágru 24. kola.

Už od zimní přípravy cítí, že je ve Spartě lepší atmosféra než na podzim. "Jak v kabině, tak na hřišti. Myslím, že to jenom potvrzujeme, že to jde nahoru a doufám, že to bude pokračovat," konstatoval mládežnický reprezentant.

"Každá výhra má váhu a víme, že ty zápasy předtím jsme zvládli týmově, i když herně to nebylo tak, jak jsme si představovali. S Plzní jsme to takhle nečekali, ale je to vítězství jako každé jiné a užíváme si to," přidal Sáček.

Věří, že by Sparta ještě mohla zabojovat o druhé místo. Na Plzeň nyní ze třetí příčky ligové tabulky ztrácí osm bodů. "Naděje tam určitě je. Osm bodů je sice ještě hodně, ale myslím, že se to klidně dá stáhnout," konstatoval Sáček.

V 68. minutě zvýšil umístěnou střelou už na 3:0 a prakticky ukončil naděje Viktorie na bodový zisk. "Je to hezké, ale u mě převažuje větší radost z výhry. Já jsem měl vždycky, že tým je víc než já nebo individuality. Ale samozřejmě za gól jsem rád," prohlásil rodák z Hustopečí.

"Hany (Hanousek) to dobře potáhl potáhl po levé straně, dal mi to pod sebe a já si to prvním dotekem zpracoval. Měl jsem to ale pod nohou, takže ani nevím, jak jsem to tam kopnul. Naštěstí to tam padlo," usmíval se Sáček.

Radost měl i ze spoluhráče Adama Hložka, který v desáté minutě otevřel skóre a stal se historicky nejmladším střelcem v nejvyšší soutěži. "Je mu šestnáct, ale má všechny předpoklady. Na šestnáct let je hodně silný, technický. Je to zasloužené. Tímto mu i gratuluju," dodal Sáček.