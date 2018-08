Trenér Klokanů byl nemilosrdný. Jeho tým to schytal i přes výhru

Bohemians zvítězili v ligové dohrávce proti Dukle 1:0, když si vlastní gól vsítil stoper Chlumecký. I přes zisk tří bodů měl ale ke spokojenosti trenér vítězných Klokanů Martin Hašek daleko. Z celkového týmového výkonu měl velmi špatný pocit, dokonce řekl, že několik jeho svěřenců se nepřiblížilo svým standartním výkonům.

Pražská Bohemka si nejprve připsala výhru v prvním kole, když 2:1 porazila Slovácko. Následně přišel krach v podobě prohry 2:4 v Příbrami a jako bonus dva vyloučení hráči.

"Bylo na nás, abychom se ze zápasu v Příbrami oklepali na Dukle. To se nám povedlo výsledkově, nikoliv však výkonem. Ten byl asi takový, jako když jsme v Příbrami dostali pěstí do hlavy, ale nebylo to před týdnem, ale bylo to těsně před zápasem, tipoval bych tak minutu," prohlásil trenér Hašek kriticky.

"Od začátku jsme podávali velmi nekvalitní, zbabělý výkon. Nemělo to nic společného s tím, co hrát chceme a co taky hrát umíme," uvedl na pozápasové tiskové konferenci. V utkání jeho tým spasila vlastní branka Chlumeckého z poloviny prvního poločasu.

Oba týmy předvedly v první polovině zápasu nemastný neslaný výkon, a tak si kouč Hašek vzal o přestávce důrazně slovo. "Tak, jak jsem na hráče zvednul hlas o poločase, tak jsem v Bohemce ještě nikdy neudělal, to byl rekord," přiznal se.

Výsledný efekt to však mělo minimální. Bohemians sice nakonec oslavili tři body, ale výkon ve druhém dějství se velmi podobal tomu z prvního. Na konci zápasu se Dukla dostala do pár zakončení, které nakonec brankou neskončili. "Kdybychom dali na 2:0, tak myslím, že by bylo rozhodnuto. Protože jsme nedali, Dukla samozřejmě neměla co ztratit. Mezi šancemi jsme byli darební a strachovali se až do konce," neskrýval obavy o výsledek.

"Jsme mladí a bylo tam jasně vidět, že kluci se nedokázali vůbec přiblížit svému základnímu výkonu a byli hluboce pod čarou toho, co je akceptovatelné," pravil kriticky ke svému mužstvu.

Výhra nakonec znamenala prolomení šňůry, kdy tým z Ďolíčku nedokázal vyhrát venkovní utkání. Povedlo se mu to přesně po devíti pokusech. "Sehráli jsme takové zápasy, kdy jsem měl fakt dobrý pocit z výkonu a nevyhráli jsme ani jednou. Dneska mám velmi špatný pocit z výkonu, je pro mě těžké se i radovat. Ale vyhráli jsme a tři body se počítají. Určitě je docením, až se vzpamatuju z toho, co jsem viděl," dodal rozpolcený kouč Hašek.