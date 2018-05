Trenérská bomba?! Křetínský prý jedná se Slavenem Biličem

Spartě jeden zahraniční průšvih zřejmě nestačil. Nedlouho poté, co se z Letné po neúspěšném angažmá předčasně pakoval Ital Stramaccioni, už Daniel Křetínský loví další cizí jméno. Tentokrát by však mělo jít ještě o daleko větší rybu. Sparťanský šéf totiž údajně jedná se slavným Chorvatem Slavenem Biličem. Jedná se o zákulisní žert, nebo je příchod trenérské hvězdy na spadnutí?

Chorvatská reprezentace, istanbulský Besiktas, slavný West Ham United nebo Hajduk Split. Takovými kluby prošel Slaven Bilič jako trenér. Devětačtyřicetiletý Chorvat, který na podzim skončil právě u "kladivářů", je momentálně bez angažmá, a tak se stal vytipovaným cílem mnoha klubů.

K nim se zřejmě zařadila i pražská Sparta. Podle fotbalových kuloárů totiž Daniel Křetínský poslal své zástupce, aby s Biličem začali jednat o jeho možném přesunu na Letnou. V námluvách by navíc mohl pomoci i trenér sparťanských brankářů Mario Galinovič, jenž se s chorvatským koučem dobře zná.

Letenští tak po neúspěšné akvizici italského "lodivoda" Andrey Stramaccioniho chtějí nejspíš opět sáhnout do zahraničí. Přestože bylo první podobné angažmá neúspěšné a nový trenér Pavel Hapal v klubu působí dál.

Sám Bilič se proztím s médii vůbec nebaví, doslova se před nimi uzavřel. Nereaguje tak na různé spekulace, kterých se objevilo velké množství. Třeba takové, že by mohl jít trénovat do Austrálie nebo Číny. Jak to se slavným Chorvatem dopadne? Podaří se mu získat lukrativní kontrakt v některém z věhlasných týmů, nebo se vydá ne neznámou štaci do Čech?