Triatlonista Čelůstka: Poloviční spokojenost, mohl jsem být výš

Ke konečné 17. pozici se v závodě mistrovství Evropy v triatlonu postupně prodral ostřílený český reprezentant Jan Čelůstka. K radosti z vystoupení ve Strathclyde Country Parku, kde v předchozích dnech zápolili také veslaři, mu však chybělo, aby se ve výsledkové listině našel ještě o několik příček výše.

Šestatřicetiletý Čelůstka měl v cíli téměř tříminutovou ztrátu na vítěze, ale zároveň absolvoval závod jen o deset sekund pomaleji než třináctý Rus Dmitrij Poljanskij.

"Mám z toho takové rozpolcené pocity, protože tam přede mnou bylo v pár vteřinách hodně míst. Stačilo možná začít ten běh trochu rychleji... Moc mi nevyhovuje takovéhle chladnější počasí, takže nakonec taková poloviční spokojenost," uvedl Čelůstka v rozhovoru s novináři.

"Čekal jsem, že když je tady Ríša Varga jako nejlepší plavec, tak ujede nějaká skupinka. Ale doufal jsem, že to bude méně než devět lidí, to bylo docela hodně. Cyklistika byla těžká, takže i v tom balíku si každý docela dával. Na skupiny za námi jsme získávali, jenže skupina vepředu dobře spolupracovala a na začátku na nás mírně získávali. Pak jsme to drželi, ale minuta, co na nás najeli, byla hodně," přiblížil Čelůstka.

Cyklistická část nebyla až tak obtížná profilem, spíše úzkou tratí. "Je to takové zvlněné. Přirovnal bych to k mistráku v Brně, kde je to podobné, ale tím, že je to tady úzké, balík se v zatáčkách natáhne. A pokud nejste úplně vepředu, kde chce být samozřejmě každý, tak to stojí nějaké síly, aby si to člověk dojel," řekl Čelůstka.

V průběhu závodu se posouval vzhůru. "Na začátku toho běhu mi trošku trvalo, než jsem se dostal do tempa. Škoda, že nebylo o takových deset stupňů tepleji, ale to se nedá nic dělat. Ve Skotsku se tohle dalo asi předpokládat. Alespoň, že nepršelo, to by bylo ještě horší. Trošku jsem se toho obával, protože když jsem přijížděl, silnice byly všude mokré. Je jen dobře, že to oschlo, i takhle tam nějaké pády byly," podotkl Čelůstka.

Stejně jako ostatní závodníci si mohl vychutnávat skvělou atmosféru, o níž se starali především domácí příznivci, zvědaví na vystoupení Brita Alistaira Brownleeho. "Bylo to super. Je paráda, když přijde takové množství lidí. Samozřejmě, že když závodí dvojnásobný olympijský vítěz a navíc skoro doma, tak mu fandí. Každopádně ta podpora, kterou měl, byla neuvěřitelná," ocenil Čelůstka.

V sobotu jsou na programu štafety. Čelůstka se však patrně závodu nezúčastní. "To je asi otázka spíše na trenéra, ale máme tady dva čerstvé kluky, takže si myslím, že budou spíše startovat oni. Přece jen po tom dnešním dvouhodinovém závodě to asi zvládnou lépe," konstatoval Čelůstka.

O vhodné radě reprezentačním kolegům do závodu marně přemýšlel. "Na tak krátkých tratích, na nichž se jezdí ta štafeta, těžko něco radit. Možná tak jedinou věc - začít naplno a pak ještě zrychlovat," smál se Čelůstka.