Trpišovský: S Plzní to bude o prvním gólu. Uzdraví se marodi?

Fotbalistům pražské Slavie chybělo ze zdravotních důvodu v posledním ligovém utkání v Teplicích devět hráčů, podle kouče Jindřicha Trpišovského by se ale dva až tři z nich měli dát do sobotního šlágru 7. kola s Plzní do pořádku. Kouč červenobílých před soubojem prvních dvou týmů minulého ročníku i aktuální tabulky očekává, že se mistrovská Viktoria poučí z jarní porážky v Edenu 0:2. Klíčový podle něj může být první gól.

Slavii v Teplicích chyběli obránci Simon Deli, Jakub Jugas a Lukáš Pokorný, záložníci Jakub Hromada, Jaromír Zmrhal, Marko Alvir a útočníci Muris Mešanovič, Mick van Buren a Peter Olayinka. Přestože řada z nich je mimo hru dlouhodobě, někteří by se měli na zápas s Plzní uzdravit.

"Nějaké náznaky jsou, že nějací hráči se v průběhu týdne připojují. Myslím, že to bude důležitý faktor případného úspěchu, abychom měli možnost kvalitně dostřídat. Myslím, že to může rozhodnout o průběhu utkání. Je velká šance, že dva nebo možná i tři hráči z těch devíti, co nám chyběli, se v zápase objeví," řekl Trpišovský pro klubovou televizi.

V posledním vzájemném duelu v květnu jeho svěřenci proti Plzni dominovali. "Nám ten poslední zápas doma s nimi vyšel jak výsledkově, tak herně. Takže je nám jasné, že Plzeň se z toho zápasu určitě poučí a bude z něj vycházet, stejně jako my," uvedl Trpišovský.

"Takže očekávám trošku jiný průběh, než bylo to poslední utkání. Tam nám samozřejmě pomohl brzký gól, který utkání trochu otevřel. Byl to výborný fotbal, spousta šancí na obou stranách," doplnil slávistický kouč.

V posledních osmi vzájemných ligových zápasech zvítězil domácí tým a šestkrát to bylo s čistým kontem. "V těchto těžkých zápasech jsou týmy tak vyspělé, že většinou první gól hodně napoví o průběhu utkání. Takže bych si přál, aby ten gól padl brzo, samozřejmě na naší straně, a aby ten zápas byl nahoru dolů," uvedl Trpišovský.

Osobně se na šlágr první Plzně s druhou Slavií velmi těší. "Už aby ten zápas začal. Je to umocněné tím, že hrajeme doma. V posledním vzájemném zápase, který máme všichni v paměti, tu byla nejlepší atmosféra, jakou jsem zažil," řekl Trpišovský.

"Je velké očekávání veřejnosti, velká atmosféra, většinou i velká kvalita u obou týmů. Určitě je to lepší než hrát nějaký zápas, kde jsme v úloze jasného favorita nebo v uvozovkách o tolik nejde. Tady je ten případný úspěch o to sladší," dodal dvaačtyřicetiletý kouč.