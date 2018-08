Tuhle Spartu jsme mohli porazit, řekl přesvědčivě Slepička

Zkušený útočník Miroslav Slepička se po letech vrátil na Letnou, kde v dresu Sparty hrával. A byl to pro něj povedený návrat, když po akci talentovaného Matouška otevíral skóre a poslal Příbram do vedení. Sparta následně sice dokázal průběh utkání otočit, Středočeši ovšem i v deseti dosáhli na remízu.

Přestože odehrál Slepička jen jeden poločas, výraznou měrou přispěl k tomu, že sparťané poprvé v domácí soutěži nevyhráli. Po jeho brzkém gólu totiž museli Pražané dohánět manko, které stáhli ještě v prvním poločase. Když Chipciu dal gól na 2:1, zdálo se, že je o vítězi rozhodnuto. Chvilku před koncem ovšem utekl Antwi, který tak určil konečný výsledek.

"Jsem strašně rád, že jsem dal gól, ale bohužel jsme to nezvládli," řekl Slepička novinářům. "No i když nezvládli... Bod je v deseti pro nás úspěch. Ale osobně si myslím, že kdybychom hráli v jedenácti a hráli naši hru, tak tady vyhrajeme. Tuhle Spartu můžeme porazit, o tom jsem přesvědčený. Tohle je pro mě prohra," dodal.

Na Letné nastupoval Slepička pravidelně, když oblékal dres Sparty. Tentokrát se však do Prahy vrátil jako soupeř. "Měl jsem strašnou motivaci tady nastoupit, protože zahrát si tady v první lize, to je v českém fotbale to nejkrásnější, co může hráč zažít. Pro mě je to velká čest," uvedl bývalý útočník Liberce nebo Dinama Záhřeb.

V posledních letech nebylo o Slepičkovi téměř vůbec slyšet, profesionálnímu fotbalu dal sbohem a začal se věnovat bojovým sportům. Po nějaké době se ovšem k fotbalu vrátil a nakonec s Příbramí bojuje v nejvyšší české soutěži. "Trošku jsem o tom snil, takže teď žiju svůj sen a jsem strašně rád," uvedl dvojnásobný český reprezentant.