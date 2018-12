Tým je zdravotně v prd***, zoufá Hašek. Syn míří do Sparty

Trenér fotbalistů Bohemians 1905 Martin Hašek starší věří, že už nikdy nezažije takový podzim jako letos, kdy mu práci komplikovala četná zranění. "Klokani" přezimují na třináctém místě tabulky s náskokem čtyř bodů na poslední příčku a se ztrátou tří bodů na desátou pozici, která znamená účast v prostřední skupině nadstavbové části. Hašek hodnotí umístění jako situaci mezi nebem a peklem. Zároveň se smiřuje s tím, že jeho stejnojmenný syn odejde do Sparty.

"Jsme někde mezi peklem a nebem, všude blízko. Zespodu nás to olizuje a nahoru vidíme, skoro si tam sáhnout. Uvidíme, jak se nám to podaří přes zimu dát zdravotně a kádrově dohromady," řekl Hašek novinářům po domácí bezbrankové remíze v závěrečném podzimním 19. kole ligy s Libercem.

"Vzhledem k tomu, jakým podzimem jsme si prošli, to ještě není tak nejhorší. Taky jsme mohli ztrácet deset bodů na tu prostřední skupinu. V první polovině podzimu jsme udělali ještě relativně dost bodů. Jsme tři body za prostřední skupinou, to není tak hrozné. To je náš cíl," dodal Hašek, který v minulém sezoně dovedl "Klokany" na konečné sedmé místo.

Bohemians v závěru podzimu osm kol nevyhráli a spolu s Karvinou jsou nejhorším týmem doma. "Doufám, že takový podzim už nikdy nezažiju. Jako trenér můžete dělat svou práci, když máte hráčský materiál. Ale když máte permanentně mužstvo zdravotně v pr...., můžete leda tak prd," uvedl Hašek.

"To je náš případ. Hrajeme zápas o všechno a já jdu hrát bez útočníka. Jdu to do druhé půle otočit s dorostencem, který hrál doteď druhou ligu dorostu. A pak tam posílám hráče, který už měsíc netrénoval naplno. Za 20 půlsezon v trenérské kariéře jsem tohle nezažil, co nás potkalo. My jsme v problémech a zrovna jako na potvoru je teď delší podzim a jede se skoro do Štědrého dne. Závěr už jsme dohrávali silou vůle," řekl Hašek.

Smiřuje se s tím, že přijde o syna, který má zamířit do Sparty. "Před rokem a půl tady byla podepsaná smlouva o přestupu. Sparta v ní měla napsáno, že pokud se rozhodne, že ho chce zpět, tak to oznámí a my nemůžeme nic dělat. Mezi kluby je to vyřešené a je to čistě mezi hráčem s klubem. A řekněte mi, kolikrát se stalo, že Sparta by chtěla někoho z české ligy a nedohodla se s ním? Kdyby tu Martin zůstal, bude to pro nás hráč navíc, nad očekávání," uvedl Hašek.

Očekáváný odchod syna podle něj jen zvýší potřebu posílit kádr. "Odešel nám Hůlka, kterého jsme nikým nenahradili. Klíčový hráč pro defenzivu. Odešel Tetteh a tohle by byl už třetí klíčový hráč, který v minulé sezoně výrazně pomohl k sedmému místu. Ti hráči dávali přidanou kvalitu," řekl.

"Mužstvo je pracovité, jsou tu charakterní hráči, ale potřebujeme v zimě doplnit a posílit. Potřebujeme středního obránce, útočníka a středního záložníka, kterých jsme už takto měli kádrový nedostatek," dodal Hašek.