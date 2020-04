Týmy se vrací na hřiště, Sparta se zaměřila na dovednosti

Fotbalisté Sparty se při dnešním prvním tréninku po umožnění přípravy ve skupinách zaměřili na dovednosti, které během měsíční individuální přípravy nejvíc utrpěly. Na třech hřištích na Strahově proto pracovali především na technice s míčem a přihrávkách.

Hráči Sparty spolu naposledy trénovali v polovině března, poté byla česká liga přerušena kvůli pandemii koronaviru a fotbalisté se museli připravovat individuálně. Nyní ale vláda profesionálním sportovcům umožnila při dodržení pevně daných opatření přípravu v omezených skupinkách.

Sparta proto pro hráče připravila manuál, co všechno musí před, během i po tréninku dodržovat. Při samotném tréninku pak byl u každého hřiště jeden trenér, jeden kondiční trenér a skupina maximálně osmi hráčů. Cvičení byla připravená tak, aby se při nich hráči nedostali do kontaktu.

"Kondici jsme měli pod kontrolou, hráči měsíc chodili běhat, posilovali a každý večer posílali výsledky ze sporttesteru kondičním trenérům," řekl klubové televizi trenér Václav Kotal. "Problémy vidím v herním tréninku a práci s míčem. Přestávka byla dlouhá, proto teď pracujeme na individuální technice a přihrávkových cvičeních," dodal.

Navzdory tréninku bez kontaktů se Kotal snažil cvičení vymyslet tak, aby se co nejvíc přibližovala tomu, co po hráčích bude chtít v zápasech. A samozřejmě také s ohledem na hygienické podmínky. "Vzhledem k situaci, co se týče stravování a že hráči musí jezdit z domova, tak jsou tréninky delší a mají kondiční a herní část," uvedl kouč.

"První doteky byly takové nijaké, ale rychle jsem si zvykl. Přeci jen jsme fotbalisté a nemyslím si, že bychom to měli zapomenout," přidal záložník Michal Sáček. "Jsme rádi, že nám dovolili alespoň tohle, i když je to bez kontaktů, bez kterých fotbal hrát nejde," dodal.

"Potřebujeme co nejdříve dostat povolení, abychom mohli na tréninku hrát. Protože jestli máme začít ligu někdy kolem 30. května nebo dříve, tak bychom potřebovali sehrát nějaká utkání. Dva, skoro tři měsíce jen trénovat bez je složité," přidal sedmašedesátiletý kouč.