Ukážeme, že jsme dobří. Sparta? Ideální soupeř, zní z Plzně

Fotbalisté Plzně si podle záložníka Jana Kopice vyříkali nepovedené jaro, ve kterém ze sedmi zápasů získali jen šest bodů. Západočeši věří, že jim pomůže znovu se nastartovat k lepším výkonům i zvýšená motivace pro nedělní zápas se Spartou.

"S klukama jsme si v týdnu k průběhu jara něco řekli. Chyby jsme si vyříkali. Samozřejmě to není dobré, ale Sparta je ideální soupeř pro to dokázat sobě i fanouškům, že jsme pořád dobrý tým," uvedl Kopic pro klubový web.

Největší nedostatek oproti vydařenému podzimu vidí v tom, že tým nyní nepůsobí jako jeden celek. "Musíme zlepšit týmovou kompaktnost, která nás zdobila na podzim. Hráli jsme jeden za druhého, věděli jsme o sobě, to tam teď tolik nevidíme. Chybí i trochu štěstí, ale tomu se musí jít naproti bojovností, pak vám to fotbal vrátí," řekl Kopic.

Kapitán Roman Hubník zase postrádá větší vůli zápas rozhodnout. "Nejvíce mi teď chybí odhodlání jít za vítězstvím. Musíme začít od základů a pak přijdou i ty góly a výsledky," prohlásil zkušený stoper. "Z kluků ale i na tréninku cítím odhodlání to zlomit. Kluci dřou a pevně věřím, že to předvedeme i na hřišti a že nezůstaneme jen u slov a že nejen výsledkem, ale i předvedenou hrou uděláme fanouškům radost," dodal.

Oba se shodli, že plzeňský tým by měla nakopnout vyhecovaná atmosféra duelů se Spartou. "Motivace by měla být vždy stejná, ale když přijede Sparta nebo Slavie, tak je to víc vyhecované a lepší. Každý chce porazit Spartu o trochu víc. Těším se, se Spartou to vždy byly dobré zápasy většinou s dobrým koncem pro nás, tak snad to bude pokračovat," řekl Kopic.

"Na takové zápasy se hráč těší vždycky. Věřím, že ho zvládneme a konečně se nastartujeme k výkonům jako na podzim. Pár zápasů teď nebylo v Plzni vyprodáno, na jaře jsme doma v lize ještě nevyhráli, tak se těším, že teď bude plno a že nás fanoušci poženou za výhrou," dodal Hubník.