Už i fanoušci jdou proti nám, říká obránce posledního Brna

Fotbalisté Brna jsou po sobotní prohře na Slovácku v tabulce poslední a na záchranu ztrácí čtyři body. Prodloužili tak svoji mizernou bilanci, když z posledních pěti kol získali pouze jeden bod a nedali ani gól.

Obránce Zbrojovky, Lukáš Vraštil, považuje nastalou situaci za kritickou. "Už jdou i naši fanoušci skoro proti nám. Musíme to nějak ustát a jít do dalších zápasů s tím, že je zvládneme," řekl po utkání novinářům.

Po zápase na Slovácku zůstali brněnští hráči déle na hrací ploše a snažili se komunikovat se svými příznivci. "Fanoušci nám vyčítali, že nebojujeme za Zbrojovku, nemakáme. To jsou taková hesla. My děláme na hřišti, co můžeme. Celý týden pracujeme na tom, abychom zápas zvládli. Což se opět nepodařilo a dopadlo to takto," popsal nepříjemnou situaci Vraštil.

Posledním týmem ligy nejsou svěřenci Romana Pivarníka poprvé. Na konci tabulky se vyskytli už ve čtvrtém kole, kdy prohráli s Olomoucí a u týmu skončil Svatopluk Habanec. "Jsme opět poslední, nemůžeme se už ohlížet na nikoho jiného. Body si musíme uhrát sami. Máme pořád šest zápasů, ve kterých většinou hrajeme s týmy okolo nás. Stále je šance, že to zvládneme," doufá Vraštil.

Zbrojovka přitom šance měla, ovšem chybělo gólové vyústění. "Měli jsme tři tutovky. V prvním poločase po standardní situaci, po změně stran to měl Juhar krásně nalité. Kdyby šanci proměnil, tak by zřejmě byl průběh zápasu úplně jiný. Přitom hned z protiútoku jsme dostali gól. Potom ještě Škoda hlavou netrefil branku. Troufnu si říci, že Slovácko ani šance nemělo. Ale dalo gól po hezké střele a mělo více odražených balonů," popsal člen Brněnské obrany průběh zápasu.

Přiznává, že problém v zakončení je velká slabina, která tým sráží. "Střelbě se v přípravě hodně věnujeme, na tréninku to padá všem. Potom přijde zápas. Nevím, co se stane, kde je problém. Jestli mozek vydá nějaký jiný signál, nohy ztuhnou. Možná chybí i trochu štěstíčka. Což je takové klišé. Potřebujeme se prostě trefit. Už dlouho jsme gól nedali," dodal Vraštil, který kvůli čtyřem žlutým kartám nebude moci hrát příští kolo proti Plzni.