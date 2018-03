V hlavách to není dobré, přiznal po zápase zlínský Železník

Útočník Zlína Lukáš Železník po dvou debaklech 0:4 v minulém kole v Karviné a dnes doma s Jabloncem neskrývá obavy ze záchranářských starostí. Ševce k lepšímu výkonu dnes nevyburcovala ani trenérská výměna, naopak podali jeden z nejhorších výkonů v tomto ročníku. Jejich hře chyběla myšlenka, nápad a skřípala souhra zadních řad.

"Je před námi ještě spousta kol. Musíme však bodovat, abychom se zachránili. Máme jednadvacet bodů a předposlední Slovácko šestnáct. Schovávat se za to nemůžeme. Bohužel jsme v tom také," konstatoval Železník, jenž byl z dnešního výkonu hodně rozčarován.

"Dobré to nebylo vůbec. Byli jsme zakřiknutí, báli jsme se hrát. Dostali jsme hloupé góly," řekl Železník. Za jediné pozitivum začátek zápasu, v němž měl Zlín územní převahu a dostal se i ke střelbě. "Vstup do zápasu jsme neměli špatný. Po našich chybách jsme však dostali hned dva góly. Když prohrajete minulý zápas 0:4 a najednou v poločase je to 0:2, tak to v hlavách není dobré. Spadli jsme do toho sami a sami si musíme pomoci," uvedl.

Současnou krizi Zlína považuje za hlubší a na nového trenéra Vlastimila Petrželu čeká dle jeho slov hodně práce. "Trenér nám vytkl nějaké věci. Po prohře nám řekl, že je to fotbal a musíme vše hodit za hlavu," dodal zlínský útočník.

Tréninky Zlína od Petrželova příchodu vedli asistenti, protože nový kouč měl nachlazení provázené virózou a přípravu sledoval například z tribuny. "Cvičení jsme měli jiná než za trenéra Páníka. Ale je těžké, aby nový trenér všechno překopal během čtyř dnů. Spíše na tom budeme nyní pracovat. Dnešní zápas jsme chtěli zvládnout. Doma jsme potřebovali bodovat. Výsledek nám nepomohl," přiznal Železník.