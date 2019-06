V nadstavbě jsme zachránili sezonu, radoval se boleslavský Šeda

Brankář Jan Šeda se radoval, že fotbalisté Mladé Boleslavi dnešním vítězstvím 1:0 v Ostravě v kvalifikačním utkání o Evropskou ligu zachránili po nepovedeném podzimu sezonu. Jeho tým vytěžil maximum z nového herního modelu nejvyšší soutěže. Nejprve jako sedmý celek po základní části vyhrál prostřední nadstavbovou skupinu o Evropu a pak si poradil i s pátým mužstvem skupiny o titul Baníkem.

"Tím, že jsme udělali Evropu, jsme trochu zachránili tu sezonu, na jejímž začátku jsme nebyli úplně ideální. Druhou půlku jsme se ale zvedli, prohráli jsme jenom dvakrát. Myslím si, že tímhle jsme to podtrhli," řekl novinářům Šeda, jehož tým se kvalifikoval do 2. předkola Evropské ligy.

Mladá Boleslav z posledních sedmi zápasů prohrála jen jediný. Ve skupině o Evropu, která se hrála vyřazovacím způsobem, přešla přes Teplice a Zlín a do souboje s Baníkem šla na rozdíl od soupeře na vítězné vlně. "Mohli jsme být více v pohodě, protože jsme kromě jedné prohry ve Zlíně vyhrávali a postupovali. Takže jsme byli rozehranější, protože se nám dařilo. Z toho pohledu to pro nás bylo asi lepší," uvedl Šeda.

V Ostravě se nejvíce blýskl v 80. minutě, kdy vytlačil hlavičku domácího Martina Filla. "Buď jste za hvězdu, když vás to nějakým způsobem trefí, anebo když se tam dostanete. Nebo to čtyřikrát vytáhnete ze sítě a jste za losera. Tak to je. Mě to trefilo," řekl s úsměvem Šeda.

Jeho týmu podle něj výrazně pomohl brzký gól Nikolaje Komličenka z 12. minuty. "To nás trochu uklidnilo a hrálo se nám líp. Baník to ale nezabalil, klobouk dolů před nimi. Hráli do poslední minuty a udělali nám to hrozně složité. Dá se říct, že jsme ani druhý poločas nekontrolovali hru a jen bránili výsledek," připustil Šeda.

Chválil Komličenka, který dal v ligové sezoně 29 branek a už dříve překonal rekord soutěže Davida Lafaty. "Trošku jsme na něj spoléhali. Je to nejlepší střelec ligy a já jsem věřil, že buď on, nebo Mešanovič ten gól dají, a to se potvrdilo," konstatoval Šeda.

Fakt, že se kvalifikační zápas hrál v Ostravě, podle něj Mladé Boleslavi spíše vyhovovalo. "Myslím si, že pro nás tohle bylo paradoxně jednodušší, když se to hraje na jeden zápas o všechno. Než dvojzápas, kdy se nějakým způsobem dělí síly a musíte pošetřit určité hráče. Tady to bylo pro nás lepší," mínil Šeda.

I vzhledem k tomu, že nadstavba zachránila Mladé Boleslavi sezonu, si nový formát soutěže pochvaloval. "Nadstavbu jsem zažil v Holandsku, kde se to hraje už dlouho. Za mě je to daleko lepší, protože ty týmy uprostřed tabulky mají o co hrát. Že není čtyři pět týmů, co o něco hrají, a zbytek ligy nehraje o nic, možná pro dobrý pocit. Tím se to zatraktivnilo. Musí se to ještě samozřejmě trošku zažít, ale mě osobně to hrozně baví," řekl bývalý brankář Waalwijku.