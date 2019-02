V úvodním kole jarní části Plzeň ztratila. Zvýší Slavia náskok?

Fotbalisté Plzně zahájili jarní část prvoligové sezony remízou 1:1 v Mladé Boleslavi. Obhájci titulu z druhého místa tabulky ztrácí tři body na Slavii, ale Pražané ještě od 17 hodin hrají zápas 20. kola s Teplicemi. Ve 37. minutě otevřel skóre hostující Jean-David Beauguel po přihrávce další zimní posily Joela Kayamby. V 75. minutě vyrovnal z penalty nejlepší střelec soutěže Nikolaj Komličenko, který si připsal 19. gól v sezoně. Viktoria nenavázala na podzim a zaváhala po sérii pěti soutěžních výher.

V úvodu se Hejda v hlavičkovém souboji srazil s Takácsem a oba museli už v sedmé minutě střídat. Plzeňský stoper byl ze hřiště odnesen na nosítkách a s podezřením na otřes mozku odjel do nemocnice. Záložník Takács by měl být v pořádku.

"Lukáš Hejda zůstává v nemocniční léčbě. Má otřes mozku a uvidí se, co bude dál. Ale nemyslím, že by to mělo být dlouhodobější zranění," řekl na tiskové konferenci trenér Plzně Pavel Vrba.

Boleslavští pak několikrát zahrozili. Takácsův náhradník Tatajev se dostal do slibné šance, ale míč si příliš předkopnul a zblízka už nepropálil Hrušku. Plzeňský brankář následně vychytal i Přikryla.

Plzeňští se hledali a až na Hrošovského ránu, kterou vytáhnul boleslavský gólman Šeda, si dlouho nic nevytvořili. Naopak Komličenko z dálky těsně přestřelil.

Hostům se ve 37. minutě povedla rychlá akce. Kayamba nacentroval do pokutového území, kde Beauguel dostal hodně času i prostoru k přesné hlavičce. Bývalý útočník Zlína si připsal celkově desátý ligový gól v sezoně.

"Před zápasem jsem říkal Kayambovi, aby ve chvíli, kdy může centrovat, příliš nečekal a hned mi nahrál, že se tam pokusím být. Dal mi perfektní míč a mně stačilo jen nastavit hlavu. Jsem za gól rád," řekl Beauguel.

Ještě před pauzou mohl odpovědět Fulnek, ale jeho ránu zneškodnil Hruška. "O poločase jsem hráčům říkal, že by byla škoda takovéhle utkání prohrát, protože už první půle, hlavně těch prvních 30 minut, měla velice dobré parametry," uvedl mladoboleslavský kouč Jozef Weber.

Druhý poločas dlouho nabízel jen boj bez větších šancí. Až v 71. minutě Hubník v pokutovém území podrazil Komličenka a rozhodčí Julínek po dlouhém zkoumání videa nařídil pro domácí penaltu. Tu ruský útočník Komličenko s přehledem proměnil.

"Musím mužstvo pochválit, že jsme to nevzdali a ve druhé půli si aktivitou vyprodukovali takovou převahu s nějakými závary. Z toho pramenila i penalta proměněná Komličenkem. Nakonec spravedlivá remíza po dobrém výkonu z naší strany," ocenil Weber.

Plzeňští v závěru přidali a středočeského soupeře zatlačili. Hrošovského střelu vyrazil Šeda, střídající Chorý zase z rohu hlavičkoval o kousek vedle. Hráči Boleslavi i v šestiminutovém nastavení remízu udrželi a protáhli domácí ligovou šňůru bez porážky na osm utkání.

"Mladá Boleslav byla v některých věcech důraznější. Měli tentokrát obrovskou chuť do soubojů, těžili z toho, že si vytvořili územní převahu, ze které přišla penalta. Neviděl jsem ji, takže se k ní vyjadřovat nebudu," prohlásil Vrba.

Liberec - Příbram 4:0

Během vydařených 23 minut v závěru prvního poločasu rozhodli fotbalisté Slovanu Liberec o vítězství v jarní ligové premiéře nad Příbramí. Tým vedený svým někdejším koučem Josefem Csaplárem porazili bez problémů 4:0 a přerušili čtyřzápasovou sérii bez ligové výhry. V první půli se prosadili Matěj Hybš, Jakub Pešek a Oscar, po změně stran se v české prvoligové premiéře trefil i Libor Kozák. Hosté potvrdili pověst nejhorší obrany soutěže.

S nerovným terénem si od první minuty zjevně lépe vyrovnávali domácí, kteří byli aktivnější a často se jim dařilo přehrávat zmateně působící obranu Středočechů. A diváci se v chladném počasí rozhodně nenudili. Domácí si vytvářeli rychle šance a aktivní byl především Kozák.

Už v šesté minutě ho marně hledal zpětnou přihrávkou v šestnáctce Pešek, o minutu později spolupráce stejné dvojice skončila průnikem ex-reprezentačního útočníka, ovšem jeho rána skončila u pohotového brankáře Kočího. Hosté se snažili alespoň v první čtvrthodině využít každou možnost k rychlé protiakci, ale až na pár slibných centrů se k ničemu nedostali a domácí předvedli skvělou pasáž hry, v které rozhodli o výsledku.

Poprvé udeřil Slovan ve 20. minutě po rohu Nešického, prodloužený hlavou Karafiáta, a dobíhající Hybš míč donesl tělem až za čáru. O osm minut později všudybyl Pešek prošel od středového kruhu za marného stíhání tří obránců soupeře a levou nohou propálil s pomocí tyče vybíhajícího Kočího. Ve 43. minutě sice další vzájemný souboj na hranici šestnáctky hostující gólman vyhrál, jenže míč se odrazil k Oscarovi a ten ho pohotově z 30 metrů vrátil do odkryté branky.

Hosté se hned po pauze snažili dostat do hry a střela Květa z trestného kopu i lob Mingazova měly dobré parametry, ovšem gólman Nguyen v obou případech svůj tým podržel. Domácí po pauze už nikam nespěchali, nepouštěli se do žádné velké ofenzivní přestřelky. Ale jakmile měli první šanci, opět skórovali - Oscar vyzval přihrávkou za obranu Kozáka, který se pohotovou tečí zapsal vůbec poprvé do střelecké kroniky české nejvyšší soutěže a uzavřel skóre zápasu. Liberec dokázal vstřelit čtyři góly poprvé od října 2017.

Karviná - Opava 1:1

Slezské derby mezi fotbalisty Karviné a Opavy skončilo ve 20. kole první ligy remízou 1:1. Hostující nováček na úvod jara vedl od 13. minuty po gólu Václava Jurečky, ale domácí o dvě minuty později srovnali Tomášem Wágnerem a jeho šestým gólem v této sezoně nejvyšší soutěže. Karviná odpověděla na páteční remízu Dukly a znovu se před ni dostala na nesestupové patnácté místo. Z posledních šesti domácích ligových zápasů však popáté nedokázala vyhrát.

Domácí se sedmi cizinci v základní sestavě sice do zápasu vstoupili aktivněji, ale soupeř je vytrestal hned za první okénko v defenzivě. Hosté ve 13. minutě vyrazili do protiútoku, přenesli hru zprava na levou stranu na rozběhnutého Jurečku, který míč proti Berkovcovi s přehledem křížně uklidil na zadní tyč.

Než by však Karviná stihla upadnout do deprese, stačila bleskurychle odpovědět. Čolič poslal od pravé postranní čáry vcelku nenápadný centr do vápna, kde však Wágner uplatnil výborný výběr místa a z voleje balon z malého vápna poslal do sítě.

Karviná i díky rychlému vyrovnání zase obživla a snažila se tvořit hru. Zato Opava dále vyčkávala na brejky a chyby soupeře. Také si vytvořila další šanci, ale Žídek ve 32. minutě přestřelil.

Závěr poločasu patřil Karviné. Šrom měl spoustu práce s tečovanou střelou Guby a už v nastavení zachránil s notnou porcí štěstí i Čoličovo zakončení z úhlu.

Pro domácí byla remíza málo a ve druhém poločasu pokračovali v aktivitě. Slibnější situace se tím však otevíraly soupeři, který ale žádné z několika přečíslení nedotáhl. Karviná se svého momentu mohla dočkat v 77. minutě, ale Ba Loua pohotovou střelou z otočky trefil Šromovu náruč.

Opavě naopak bod stačil, a když v poslední desetiminutovce přečkala i několik závarů ve vlastním vápně, odvezla si ho domů. Potřetí za sebou dokázala v lize bodovat a je devátá.

Zlín - Slovácko 0:1

Fotbalisté Slovácka zvítězili na úvod jarní části sezony ve Zlíně 1:0. Regionální derby v rámci 20. ligového kola rozhodl kuriózní gól, který si ve 47. minutě v souboji s hostujícím útočníkem Jaroslavem Divišem dal domácí brankář Stanislav Dostál. Trenéru Romanu Pivarníkovi nevyšla premiéra na lavičce Zlína, "Ševci" v součtu s podzimem prohráli v lize počtvrté za sebou. Naopak hosté získali od příchodu kouče Martina Svědíka 12 z 15 možných bodů.

Úvod regionálního derby patřil domácím, kteří se v první čtvrthodině usadili před šestnáctkou Slovácka, ale k ohrožení Trmalovy branky se nedostali. Chyběla jim přesnější finální přihrávka i moment překvapení.

Hosté se začali osmělovat od 15. minuty, jejich sázka na rychlé brejky ale často končila ofsajdem. Slovácko i tak převzalo otěže utkání, hrozilo zejména z levé strany zásluhou Kalabišky.

Ve 22. minutě střílel nad Janošek, vzápětí zakroutil Navrátil centr tak, že Dostál jej musel s námahou vytlačit na roh. Velkou šanci promarnil Diviš, který v šestnáctce promáchl přihrávku a míč sebral zlínský gólman.

Dosud největší šance domácích se zrodila na konci první půle. Džafičův tečovaný přímý kop šel do protipohybu Trmala, ale ke smůle domácích i o pár centimetrů vedle.

Druhá půle začala rychlým gólem Slovácka. Kalabiškovu střelu ve 47. minutě zblokovala zlínská obrana, míč padal mezi skákajícího Diviše a gólmana Dostála a k překvapení všech skončil s velkým přispěním domácího brankáře v síti.

Zlín se z šoku sbíral velmi těžko a pomalu, naopak na kopačky hostů se usadilo více klidu. "Ševci" pak přidali a hosté se naopak soustředili na pevnou obranu a rychlé brejky. Po jednom z nich v podání Havlíka se dostal do šance Diviš, jenže míč si nezpracoval dobře.

Závěrečný nápor Zlína odstartoval v 75. minutě Železník, ale jeho dělová rána z deseti metrů skončila nad. Konec zápasu už domácí dohrávali v křeči a další větší šanci už neměli.