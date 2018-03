Vácha a Biabiany Spartu nespasí, návrat je spíš symbolický

Návraty známých tváří pokračují. V zimní přestávce nejprve vedení pražské Sparty doplnil bývalý trenér Zdeněk Ščasný, po pár jarních kolech na lavičku jako hlavní kouč usedl Pavel Hapal, který na Letné v minulosti působil jako hráč. A teď se dvou comebacků dočkal i přímo kádr ligového A-mužstva. Sparta oznámila, že se do přípravy se spoluhráči připojí dva odstrčení, Jonathan Biabiany a Lukáš Vácha. Dává to ale vůbec smysl?



Vácha na podzim odehrál za Pražany jediný zápas, v pátém kole byl na hřišti při potupné prohře v Brně. Tehdejší kouč Stramaccioni jej pak vyřadil z kádru a důrazný záložník putoval na hostování do dobře známého Liberce. Jenže ani tam se důležitým hráčem nestal, jako střídající naskočil jen do tří ligových utkání a v zimě zjistil, že jeho pobyt na severu Čech prodloužen nebude. Pravidla hovoří o tom, že fotbalista nesmí v jedné sezoně hrát za více než dva kluby, další hostování tak bylo vyloučeno. Vácha proto čekal na šanci ve sparťanské juniorce, až mu ji trenér Hapal dal.



To Biabiany představuje ještě složitější případ. V létě přišel na roční hostování z věhlasného Interu Milán, Stramaccioni o něm mluvil jako o vysněné posile, kterou potřebuje k tomu, aby vše mohlo začít fungovat. Devětadvacetiletý Francouz odehrál výborný úvodní zápas v Mladé Boleslavi, kdy přihrál na vítězný gól a sklízel chválu. Pak ale jeho výkony šly výrazně dolů. Tribuny jej zpravidla vyprovázely pískotem a v závěru podzimu už ani nenastupoval.



Během zimní přestávky jej proto Stramaccioni společně s dalšími hráči poslal pryč z hlavního kádru s tím, že Sparta s rychlonohým křídelníkem nadále nepočítá. Ten si to ale nenechal líbit a se stížností se obrátil na mezinárodní asociaci fotbalových hráčů FIFPro. Záložníkův právní zástupce tvrdil, že individuální trénink je porušením hráčových práv. Sparta se však hájila, že všichni odstavení fotbalisté mají adekvátní přípravu zajištěnou.



Aktuálním krokem ale dost možná primárně chce dalším možným problémům s fotbalovými orgány předejít. Jinak totiž návrat obou zmíněných borců do A-týmů budí spíš údiv. Vždyť Biabianymu v létě končí hostování, které na devadesát devět procent prodloužené nebude. A jaký smysl by mělo, aby v takovém případě nastupoval ve zbývajících zápasech třeba na úkor šikovného Plavšiče? Žádný.



Vácha má na Letné platnou smlouvu do konce kalendářního roku a je pravda, že hráč podobného buldočího typu v mužstvu aktuálně trochu schází. Musel by ale na tréninku předvádět zázraky, aby jeho zařazení na místo mladíků Sáčka s Kulhánkem nebo zkušeného Mavuby mělo aspoň trochu opodstatnění. Současnou Spartu totiž asi z bídy těžko vytáhne hráč, který za posledních deset měsíců odehrál jediný pořádný zápas v lize.



O Váchovi se navíc často mluvilo jako o trochu "zlobivé" součásti kabiny, on byl částečně symbolem zakaleného českého rybníčku. Přesně toho, který majitel Křetínský chtěl několikrát proklamovanou internacionalizací klubu vypustit. Ale na přání Pavla Hapala se teď středopolař připojí zpět k prvnímu týmu. Možná jde jen o symbolický krok, kterým chce Sparta ukázat FIFPro, že v ní žádný hráč nestrádá. Nebo možná nový kouč zkrátka zkouší všechno možné, aby dokázal ukončit aktuální sérii čtyř remíz v řadě. Jestli však spasiteli mají být zrovna Vácha s Biabianym, je to se Spartou ještě horší, než se zdálo.