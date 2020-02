Ve fotbalové lize začíná jarní část, Slavia má na dosah obhajobu

Po dvouměsíční pauze odstartuje v pátek jarní část první fotbalové ligy, která podruhé v historii nabídne nadstavbu. Titul má na dosah mistrovská Slavia, jež přezimovala s rekordním náskokem 16 bodů před Plzní. Západočeši v přestávce angažovali slovenského trenéra Adriána Guľu a touží udržet druhé místo. Elitní týmy v zimě nezvykle málo posilovaly, a naopak ztrácely opory. Liga přišla o dva ze čtyř nejlepších střelců a o nejlepšího hráče minulé sezony Tomáše Součka.

Slavia na podzim v lize ztratila body jen po třech remízách. Červenobílí vyrovnali nejvyšší náskok po 20 kolech v samostatné nejvyšší soutěži, o 16 bodů vedla tabulku po stejném počtu utkání jen Sparta v sezoně 2004/05. O obhajobu titulu by Slavii připravil jen velký kolaps, byť ještě zbývá včetně pětikolové nadstavby odehrát 15 ligových zápasů.

"Samozřejmě 16 bodů je hodně, ale stále je ve hře 45 bodů. Vloni jsme přezimovali s náskokem čtyř bodů, mít náskok 16 bodů je pro nás výrazně do plusu. Důležité bude nekoukat se na náskok a bavit lidi," řekl slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Pražané si vzhledem k velkému náskoku mohli v zimě dovolit začít omlazovat kádr. Vedle opory Součka, který zamířil na hostování s opcí do West Hamu, odešli do zahraničí i Milan Škoda a na hostování Josef Hušbauer s Mickem van Burenem. Pražané naopak přivedli mladíky Patrika Hellebranda, Davida Zimu, Mohameda Tijaniho a z hostování Petara Musu s Oscarem.

Také Plzeň přišla o největší oporu

Útočník Michael Krmenčík přestoupil do Brugg a následoval do zahraničí dalšího z nejlepších střelců podzimu Nikolaje Komličenka, který z Mladé Boleslavi zamířil do Dynama Moskva.

Západočeši po prosincovém konci trenéra Pavla Vrby přivedli slovenského trenéra Guľu a vedení očekává oživení herního projevu. Plzeň stejně jako Slavia posilovala jen mírně - přišli Marko Alvir, na hostování brankář Jindřich Staněk a z hostování se vrátili Pavel Bucha s Milanem Havlem.

Západočeši zažili podobnou pozici jako Slavia předloni. Tehdy přezimovali s náskokem 14 bodů, ale nakonec se ještě o titul strachovali, když se k nim Pražané přiblížili na pět bodů.

Plzeňští však myslí spíš na to, aby udrželi druhé místo. Před třetím Jabloncem mají náskok tří a před čtvrtou Spartou pěti bodů. "Základní cíle pro zbývající část sezony jsou udržení druhého místa a budeme se snažit vyhrát domácí pohár, abychom měli pokud možno co nejlepší výchozí pozici pro evropská předkola," řekl generální manažer Viktorie Adolf Šádek.

Totožné ambice pro jaro má Sparta, která dokonce v zimě nezvykle nepřivedla ani jednu posilu přímo do A-týmu. Velkou vzpruhou by ale pro Letenské měl být návrat kapitána Bořka Dočkala po dlouhém zranění.

"Druhé místo musí být jednoznačně náš cíl. Neberu to tak, že pět bodů je rozhodující náskok. Plzeň máme doma a stejně jako my bude hrát těžký zápas na Slavii," podotkl sparťanský trenér Václav Jílek.

Mladá Boleslav bez posil

Třetí Jablonec přišel jen o Tomáše Břečku. To pátá Mladá Boleslav ztratila vedle nejlepšího střelce Komličenka i dalšího útočníka Murise Mešanoviče, Buchu a kvůli zranění také špílmachra Marka Matějovského.

Šesté místo, které jako poslední znamená účast v elitní nadstavbové skupině o titul, překvapivě drží Slovácko. Mezi nejlepší se ale chce po příchodu nového trenéra Luboše Kozla dostat sedmá Ostrava. Jen o bod zpět figurují osmé České Budějovice, které na podzim coby nováček soutěže překvapily nejen výsledky, ale hlavně kvalitní hrou.

Sedmý až desátý tým po základní části, která skončí 26. dubna, si zahraje skupinu o Evropu a jedenáctý až šestnáctý celek o záchranu. Přímo sestoupí poslední mužstvo, kluby na čtrnáctém a patnáctém místě čeká baráž s druholigovými soupeři.

Nejhorší pozici má zatím trojice Opava, Karviná a Příbram, která na podzim nabrala už výraznější ztrátu na třinácté Bohemians 1905. Poslední je Příbram o skóre za Karvinou, jen o bod více má Opava.