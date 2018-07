Vedro jak blázen, ale zvládli jsme to, pochvaloval si Krmenčík

Dlouho to vypadalo na remízu, pak ale Plzeň udeřila a získala na domácí půdě důležité vítězství. Jedinou branku zápasu zařídil snajpr Michael Krmenčík, jenž rozesmutnil liberecké fanoušky v průběhu 61. minuty. Viktoria si tak dokráčela ve druhém ligovém duelu pro druhý triumf. "Zvládli jsme to a jsme za to rádi," hodnotil po utkání jediný střelec.

Plzeň na domácím hřišti ve druhém kole Fortuna ligy přivítala Liberec a chtěla před domácími příznivci urvat vítězství. Přestože hráče sužovala nepřízeň počasí, dokázali houževnaté Severočechy přetlačit. V 61. minut se do balonu opřel Michael Krmenčík a zajistil svému týmu triumf. A právě on přiznal, že hrát za vysoké teploty nebylo nic příjemného.

"Bylo vedro jako blázen. Každopádně pro obě mužstva to bylo stejné. My jsme to však zvládli vítězně a za to jsme rádi," řekl zcela upřímně pro plzeňský web.

Liberci se dlouho dařilo skvěle bránit západočeské útočníky a ještě půl hodiny před koncem držel bezbrankovou remízu. Pak ale zaúřadoval viktoriánský snajpr.

"Křičel jsem na Aleše Čermáka, ať mi to pustí. Trochu balon škrtnul, ale já se zorientoval a dotlačil to do brány," popsal situaci před jedinou brankou utkání. Jeho slova doplnil obránce Hubník. "Soupeř byl běhavý a agresivní, v prvním poločase byl i lepší než my. Hodně vysoko nás napadali a my s tím měli problémy. Vždy, když jsme rozehrávali zezadu, tak jsme museli nakopávat a odražené balony získával soupeř. Po půli jsme změnili rozestavení a začali být odvážnější," přiznal.

K první trefě sice už Plzeňští žádnou nepřidali, přesto mohli oslavit vítězství, které sledovalo více než deset tisíc diváků. "Atmosféra byla úžasná. Lidi jsou tu pokaždé super a ženou nás kupředu, což si užívám. I díky nim jsme úspěšní," děkoval Krmenčík.

"Za plný počet bodů jsme všichni rádi, to se od Plzně chce," uzavřel.