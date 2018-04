Velikonoce pražské diváky neodradily, radost jim ale nepřinesly

Čtyři dny volna, hlavní město se vylidňuje, jeho obyvatelé odjíždějí za přírodou. Dvěma klubům - Dukle a Slavii - však padly do velikonočních svátků ligové povinnosti 22. kola. Hrozba poloprázdných ochozů byla velice reálná.

Dukla se jí pokusila vyhnout, když se snažila odehrát duel s Olomoucí už ve čtvrtek v podvečer, tedy poslední pracovní den. Jenže ten ještě spadal do reprezentační přestávky. "V tom problém nebyl, není stanoveno, že tento termín je neprůchodný," vysvětluje výkonný ředitel LFA Tomáš Bárta. "Záleží na dohodě klubů," upřesňuje.

Z Prahy na Hanou letěl dotaz, zda by čtvrteční termín hostům nevadil, ale přišla zamítavá odpověď. Oloumoucký klub měl v mládežnických výběrech příliš široké zastoupení.

Na Julisce se začínalo v pátek v 18.00, což je oficiální čas Dukly Praha. Muselo se tedy svítit. Byl však tentokrát volný den, dal se výkop přesunout například na 15.00, jak hrálo v sobotu více klubů. Nikomu by to nevadilo, nešlo o televizní utkání, Olomoučtí by se navíc vrátili domů dříve. A ušetřilo by se okolo padesáti tisíc korun za zapnutí osvětlení a odběr energie. Pražský klub však o to nepožádal.

Slavia proti Zlínu hrála v neděli od 18.00, v pondělí bylo ještě volno. "Není to šťastný termín, ale o přeložení zápasu jsme neuvažovali," říká tiskový mluvčí obhájce titulu Michal Býček. "Věřili jsme, že diváci přijdou, žádný další zápas se v tomto čase nehrál," dodává.

Fanoušci nakonec přišli. Na Julisku jich dorazilo 1761, do Edenu dokonce 13 477. Radost však neměli. Dukla podlehla Olomouci 2:3, Slavia zachraňujícímu se Zlínu 1:2.