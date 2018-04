Velká divočina. Byli jsme lepší a šťastnější, myslí si střelec Mašek

Fotbalisté Bohemians Praha 1905 prožili večer, na který dlouho nezapomenou. Lídra tabulky Plzeň doma porazili 5:2 a zaznamenali tak jedno z nejvýraznějších vítězství ve své historii v rámci české ligy. Velkou zásluhu na tom má Dominik Mašek, který rovněž prožil zatím svůj nejvydařenější zápas v první lize a zaznamenal dva góly a na další dva přihrál.

"Je to skvělý večer. Porazit Plzeň a ještě jí dát pět branek. Osobně se mi to povedlo, ale má na tom zásluhu každý hráč, každý člen realizačního týmu i fanoušci, kteří vyprodali Ďolíček. Nálada je fantastická," radoval se po utkání Mašek.

Ten za stavu 1:0 vyslal za druhým gólem hezkou kolmicí Rudolfa Reitera. Následně v hektické tříminutovce dal dva góly, když nejprve zužitkoval přihrávku Benjamina Tetteha a po rychlém snížení Plzně opět bleskově zvýšil dorážkou. A po změně stran prodloužením autu nahrál Tettehovi na pátý gól.

"Byla to velká divočina. Ale byli jsme lepší a šťastnější a zasloužili jsme si to. Soustředili jsme se od začátku na sebe, chtěli jsme hrát svou hru, dařilo se nám to, dali jsme za poločas čtyři branky, což si ani nepamatuji, že by se nám to někdy povedlo. Vnutili jsme jim náš styl a pak jsme zápas kontrolovali," hodnotil Mašek

"Máme náročný styl fotbalu, založený na skvělé organizaci a presování. Z toho pak plynou brejky. Dnes se nám ale povedlo vstřelit gól i z rychlého autu. Prostě by nám tam dnes padlo snad úplně všechno," dodal.

Těší ho, že se Bohemians povedlo využít slabší formy Plzně. "Věděli jsme, že Plzeň nemá ideální formu a chtěli jsme toho využít. Byli jsme sebevědomí a šli jsme za tím víc než Plzeň," řekl odchovanec příbramského fotbalu.

Právě proti Příbrami dali Bohemians naposledy pět branek. Stalo se tak v roce 2001, kdy bylo Maškovi šest let. Celkově to bylo teprve potřetí, přesto už po druhém gólu fanoušci v Ďolíčku začali skandovat populární heslo: Dejte jim bůra. V tu chvíli ale nikdo nečekal, že se to proti Plzni skutečně povede.

"Je krásné, že se povedlo požadavek fanoušků splnit. Všichni jsme vnímali atmosféru. V závěru byla až elektrizující. Děkovačka byla parádní," užíval si výhru Mašek.