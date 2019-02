Vítej doma, Bořku! Sparta přivítala Dočkala po vzoru Rockyho

A je podepsáno. Fanoušci Sparty si oddechli, konečně pořádná posila. Bořek Dočkal v pátek stvrdil svůj přestup do pražského klubu. Příchod třicetiletého záložníka může znamenat obrození klubu, jež se v posledních letech potýká s problémy. Radost z posily je na Letné veliká, novou oporu klub i fanoušci vítají s otevřenou náručí. A Bořek už baví, i když zatím to není na zeleném pažitu.

Jak se zdá, Bóřa se do svého "staronového" klubu adaptoval rychle. Už při působení v Che-nan Ťien-jie rodák z Městce Králové avizoval, že by si případně rád zakopal za mančaft, kde působil před svým odchodem do Číny. Návrat je stvrzen, Dočkal by měl nastoupit už v nedělním utkání proti Baníku. Ještě předtím, než začne kouzlit s balonem, natočil pro fanoušky vtipné video. Stane se "Dočky" pro sparťany fotbalovým Rockym?

Zisk posledního double Sparty i účast ve čtvrtfinále Evropské ligy. Dočkal byl u posledních větších sparťanských úspěchů a na Letné na zkušeného záložníka spoléhají ve vytažení klubu zpět do jeho zlatých časů. Těm odzvonilo, korunu na cestě dolů nasadil příchod kouče Stramaccioniho. Klub se z jeho podivného koučování, založeného na nákupu předražených zahraničních posil, vzpamatovává dodnes. Nicméně neúspěch Sparty nelze svádět jen na italského trenéra, hře Pražanů dlouhodobě chybí klíčový hráč, který stmelí hru i kolektiv. A tím by měl být Dočkal.

"Potřebovali jsme zkušeného hráče a lídra, což Bořek přesně splňuje. Stejně tak si ale nemyslíme, že on sám může vyřešit všechny potíže, se kterými se potýkáme. Měl by dobře zapadnout do mužstva, které vytváříme. Nabídne spoluhráčům své zkušenosti, což je velmi důležité z hlediska skladby našeho týmu," okomentoval posilu sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický. "Za důležitou věc považuji, že s námi už nějakou dobu trénoval a s týmem je sžitý. Dařilo se mu v poslední době ve Filadelfii i v národním týmu, věřím, že na to naváže i teď po návratu do Sparty," doplňuje kouč letenských Zdeněk Ščasný.

Dočkal se Spartě upsal na tři a půl roku. Po jeho boku pražský klub posílí mladík z Karviné, třiadvacetiletý obránce a mládežnický reprezentant Filip Panák.