Vrba bral prohru jako varování. Divákům vyčetl vulgarity

Trenér plzeňských fotbalistů Pavel Vrba bral porážku 0:4 v sedmém ligovém kole na Slavii a první bodovou ztrátu v sezoně jako varování před blížícím se vstupem do skupiny Ligy mistrů. První penaltu proti jeho týmu považoval za správně odpískanou, k následnému druhému pokutovému kopu a vyloučení kapitána Romana Hubníka se vyjadřovat nechtěl. Zároveň vyčetl domácím fanouškům vulgární skandování na adresu Viktorie.

"Jestli to beru jako varování před Ligou mistrů? To určitě. Tohle bylo takové pohárové utkání, já myslím, že nás čeká přesně takový důraz, taková atmosféra. Možná dnes někdy až za hranicí. Myslím od diváků, ne od hráčů," řekl Vrba na tiskové konferenci.

V Edenu panovala bouřlivá atmosféra, domácí příznivci se ale několikrát nevyvarovali vulgárních pokřiků na adresu Plzně. "Někdy už to bylo takové zvláštní na můj vkus. To nás samozřejmě čeká v Lize mistrů, ale doufám, že ne s tou zku..... Plzní," podotkl Vrba. Jeho hráče to prý ale při výkonu neovlivnilo. "Věděli jsme, že to tak je, a tady to tak je každý zápas," dodal bývalý reprezentační kouč.

Plzeň už od třetí minuty prohrávala po trefě Tomáše Součka. Ve 40. minutě přidal druhý gól z pokutového kopu Slovák Miroslav Stoch, který napravil předchozí zaváhání Josef Hušbauera z prvního pokutového kopu. Plzeňský kapitán Roman Hubník navíc předtím dostal červenou kartu.

"Rozhodlo to, že jsme dostali brzo gól, což je samozřejmě špatně. Pak samozřejmě určitě ovlivnily další průběh utkání pokutový kop a červená karta. Ruka to prostě byla, takové penalty by se měly kopat vždy. K té druhé situaci se nechci vůbec vyjadřovat," uvedl Vrba.

První bodová ztráta Plzně v sezoně podle něj nebude mít na soutěž velký vliv. "Hraje se s nadstavbou ještě nějakých 29 kol a spousta mužstev bude hrát o spoustu bodů. Jednou dostane facku Jablonec od Slavie, jednou ji dostaneme my od Slavie. Těžko můžeme očekávat, že se nám podaří, abychom odehráli podzim bez porážky a pomalu bez ztráty. Mužstva mají svou kvalitu, Slavia to dnes prokázala a byla lepší. Uvidíme, kdo dostane další facku," uvedl Vrba.

Je možné, že dnešní vysoká porážka ale bude mít vliv na sestavu v příštím kole s Opavou. "Minulý týden jsme vyhráli nad Boleslaví 6:1, nebyl moc velký důvod do toho zasahovat. Každý zápas je jiný, po Boleslavi bychom řekli, že žádný problém nemáme. Netvrdím, že po dnešním zápase ta nominace na Opavu nebude asi trochu jiná," dodal Vrba.