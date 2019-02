Vrba doufá, že Plzni proti Slavii pomůže i druhá půle s Dinamem

Podle trenéra Pavla Vrby by plzeňským fotbalistům mohl v nedělním šlágru 21. prvoligového kola se Slavií pomoci i výborný výkon ve druhém poločase čtvrtečního zápasu Evropské ligy s Dinamem Záhřeb (2:1). Kouč Viktorie chce pražského lídra tabulky doma přibrzdit a ještě zdramatizovat boj o titul.

Plzeň na svém stadionu s Dinamem po nepovedené první půli prohrávala 0:1, ale ve druhém dějství zabrala a díky dvěma gólům stopera Luďka Pernici na úvod druhého kola soutěže zvítězila 2:1.

"Je lepší, když se vám podaří otočit takový těžký zápas. Samozřejmě na sebevědomí mužstva to má obrovský vliv. Doufám, že to, co se stalo ve druhém poločase, nás nastartuje do toho těžkého nedělního utkání. Samozřejmě všichni víme, že nás čeká nejtěžší soupeř v lize, a určitě pro nás to bude hodně prestižní utkání," řekl Vrba v rozhovoru pro klubový web.

Úřadující mistři sice v září utrpěli v Edenu debakl 0:4, ale doma porazili Slavii ve čtyřech ligových utkáních za sebou. "Myslím, že Slavia tím, že má šestibodový náskok, určitě bude chtít hrát fotbal, který bude bavit jejich fanoušky. Doufám, že se k tomu připojíme i my a že to bude dobrý fotbal," konstatoval Vrba.

"Hlavně věřím tomu, že v domácím prostředí potvrdíme tu naši kvalitu a že po tomto kole stáhneme i nějaký bodový zisk, abychom se Slavii přiblížili a ještě zdramatizovali boj o titul," doplnil bývalý kouč české reprezentace.

Plzni komplikuje situaci řada zraněných hráčů. Útočník Michael Krmenčík a záložník Daniel Kolář po operacích nebudou ještě dlouho k dispozici, mimo hru zůstává i další záložník Jan Kopic, stoper Lukáš Hejda se zase dává dohromady po otřesu mozku. "Bohužel po podzimní části soutěže museli někteří hráči na operaci a ještě nejsou úplně fit. To, že začínala liga tak brzo, nám letos trošku nevyhovovalo, ale ono to tak prostě je, na to si nechci stěžovat," prohlásil Vrba.

Kvůli rozsáhlé marodce i nahuštěnému programu zatím hledá optimální základní jedenáctku Viktorie. "I z tohoto pohledu se sestava možná trošku víc točí, protože hledáme ideální řešení. To, že máme hodně zápasů v krátkém časovém úseku, je jedna z příčin, proč se do té sestavy víc zasahuje, než když se hraje jednou za týden," vysvětlil pětapadesátiletý trenér.