Vrba: Krmenčík si musí místo vybojovat. Konkurence je veliká

Podle trenéra plzeňských fotbalistů Pavla Vrby bude muset uzdravený útočník Michael Krmenčík hodně zabojovat o místo v základní sestavě. Kouč Viktorie však věří, že nejlepší střelec předminulé sezony se po nepovedené letní přípravě rozstřílí a vrátí se do velké formy před vážným zraněním kolena.

Krmenčík si v říjnovém ligovém utkání se Slováckem přetrhl zkřížený vaz v levém koleně a vynechal celé jaro. Po návratu se mu zatím nedaří a v sedmi přípravných zápasech dal jediný gól proti třetiligovým Domažlicím.

"Jestli bude útočníkem číslo jedna, musí potvrdit na hřišti, protože tam je konkurence veliká. Jak Choras (Tomáš Chorý), tak Bogy (Jean-David Beauguel) jsou kvalitní útočníci, a pokud Michal dostane příležitost, tak se o místo bude muset hodně porvat," řekl Vrba na tiskové konferenci.

O šestadvacetiletém reprezentantovi však nepochybuje. "Když nastoupí stoper, tak si vybere takovou tu s prominutím černou práci a nemusí vytvářet věci navíc. Když Michal tu nadstavbu neudělá, bude se mu to vytýkat. Ale dělá všechno pro to, aby se mu ta nadstavba dařila jako před zraněním. Věřím, že čím víc zápasů se bude hrát, tím větší bude mít Michal jistotu a potvrdí, že patří k nejlepším útočníkům v Česku," prohlásil Vrba.

Čeští vicemistři z minulé sezony v létě udělali velké změny a hodně omladili kádr. Skončilo i několik dlouholetých opor jako Marek Bakoš, Daniel Kolář nebo Milan Petržela a po předkolech evropských pohárů odejde také Patrik Hrošovský, jenž přestoupí do belgického Genku.

"Plzeň je mužstvo, které má ty nejvyšší ambice, za posledních deset let jsme to už několikrát potvrdili a doufám, že to budeme potvrzovat dál. Věřím, že jsme schopni zase bojovat o pohárové příčky. Samozřejmě bychom chtěli uspět i v poháru. Naším snem je hrát minimálně skupinu v Evropě a doufám, že se nám to podaří," uvedl bývalý kouč české reprezentace.

"Teprve ukáže čas, jak se to změní. Je těžké hodnotit něco po měsíci a půl, kdy trénujeme. Mužstvo se většinou tvoří nějaké období. I Plzeň před vytvořením toho úspěšného mužstva prožívala krušné časy, pak s ním měla úspěchy," přidal Vrba, jehož svěřence čeká druhé předkolo Ligy mistrů proti Olympiakosu Pireus.