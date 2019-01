Vrba: S přípravou jsem spokojený. Chystá se ještě posilovat?

Trenér Pavel Vrba je po úvodní části zimní přípravy spokojený s ofenzivou plzeňských fotbalistů, kteří ve třech zápasech dohromady nastříleli 19 gólů. Kouč úřadujících mistrů má radost i z dosavadních výkonů zimních posil a už nepočítá s příchodem dalších nových hráčů před začátkem druhé poloviny sezony.

Plzeň si ve všech třech domácích utkáních zastřílela. Třetiligové Ústí nad Orlicí porazila 6:0, Sokolov 7:2 a ve čtvrtek suverénně zdolala i dalšího druholigového protivníka Ústí nad Labem 6:1. "Naše ofenziva byla slušná, jenom doufám, že s těmi těžšími soupeři se nám to bude také tak dařit. Asi ne tolik, ale doufám, že v té ofenzivě budeme silnější než třeba na podzim, kdy jsme hlavně v mistrovských utkáních dávali trochu míň gólů, než jsme byli zvyklí," řekl Vrba novinářům.

V přípravě se střelecky prosadily i všechny tři zimní akvizice. Francouzský útočník Jean-David Beauguel ve třech duelech celkem vstřelil čtyři góly, Slovák Erik Pačinda se trefil třikrát a Konžan Joel Kayamba jednou. Branku zaznamenal i další slovenský ofenzivní hráč Marek Bakoš, který na podzim hostoval v Trnavě.

"Jsem samozřejmě rád, že zatím se těm ofenzivním hráčům daří, ale ona to není jenom práce těch ofenzivních hráčů, ale celého mužstva. To, že jsme dali tolik gólů ve třech zápasech, je jenom dobře," uvedl Vrba.

"Chceme samozřejmě tu ofenzivu vylepšit. Myslím, že se těmi novými hráči výrazně zvýší konkurence a máme mnohem víc možností, než jsme měli na podzim," doplnil bývalý reprezentační trenér, podle něhož je kádr Viktorie pro jaro uzavřený. "Myslím si, že ano. Já o ničem nevím," podotkl Vrba.

Nyní jeho svěřence čeká dvoutýdenní soustředění ve španělské Málaze, kde Plzeň postupně narazí na čínský Wu-chan Čuo-er, maďarský tým Puskás Akadémia, CSKA Sofia a New England Revolution ze zámořské MLS. "Tam už budeme pracovat na vytvoření základní jedenáctky," přiblížil pětapadesátiletý kouč.

Do Španělska by měli s týmem odcestovat i obránce Radim Řezník, záložníci Daniel Kolář s Janem Kopicem a útočník Michael Krmenčík, kteří se zotavují po operacích. "Uvidíme, jak na tom budou zdravotně a jestli se v závěru soustředění zapojí do zápasů. Zatím je to 50 na 50," řekl Vrba a uvedl, že na zúžení současného kádru dojde až po soustředění.

Na začátku týdne Plzeň opustili útočník Jakub Řezníček a záložník Martin Zeman, kteří přestoupili do belgického Lokerenu, respektive do izraelské Raanany. "Jsou to hráči, kteří samozřejmě mají svou kvalitu, ale asi by nebyli tak vytížení, jak by si představovali. Přišly nějaké nabídky, ti hráči měli zájem jít do těchto zahraničních klubů. My jim nechtěli v jejich věku bránit, možná by takovou možnost za rok nebo za dva nedostali. Uvidíme, jak se budou prosazovat," uvedl Vrba.