Vůbec jsem nespal, ale chtěl jsem dát gól pro syna, řekl Doležal.

Celou noc strávil v porodnici, kde se mu narodil syn Adam. Během dne už pořádně neusnul, a tak do utkání s Karvinou vstupoval bez odpočinku. Snový den se Martinu Doležalovi povedl na jedničku. Narození potomka totiž oslavil vítěznou trefou do sítě Karviné.

"Noc byla dlouhá, ale nakonec krásná. V porodnici jsme byli od půlnoci a bylo to hodně dlouhé," připustil Doležal.

Zatímco si malý Adam užíval první hodiny na světě, jeho tatínek byl připravený naskočit do utkání s Karvinou. "Byl jsem v takovém adrenalinu, že jsem do zápasu chtěl jít a dát pro syna gól. Pak přišel dobrý centr a naštěstí jsem to proměnil," dodal ke své gólové hlavičce.

Doležal měl ze své trefy velkou radost, po zápase však myslel na jednu jedinou věc. Po dlouhém dni se těšil do postele. "Spát se mi půjde hodně dobře, protože jsem strašně unavený," řekl Doležal.

V dalším utkání čeká Jablonec druhá Slavia, s kterou hráli nedávno ve finále poháru a prohráli. V lize jde ale Severočechům také o hodně, a tak budou chtít v Praze uspět. "Určitě chceme bojovat o třetí místo. Musíme zvládnout zápas na Slavii a doufat, že naši soupeři ztratí," dodal.

Přístup Doležala ocenil i jablonecký trenér Petr Rada. "Martin skoro nespal. Telefonovali jsme si v průběhu noci, kdy musel s ženou do nemocnice a mnohdy jsou v životě důležitější věci, než fotbal. Chtěl ale hrát a podal opět velmi dobrý výkon, stejně jako ve středu proti Slavii. A okorunoval jej gólem, který nám zajistil tři body. V duchu jsme mu přál, aby dal branku," prohlásil Rada na pozápasové tiskové konferenci.