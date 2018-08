Výhra nad Boleslaví nás před Slavií povzbudí, věří Krmenčík.

Plzeňský útočník Michael Krmenčík věří, že domácí drtivá výhra 6:1 nad Mladou Boleslaví, na které se podílel hattrickem, obhájce titulu ideálně naladí na Slavii. Souboj s pražským rivalem pětadvacetiletý fotbalista považuje za největší v první lize. Západočeský lídr tabulky se v Edenu přestaví za týden.

"Řekl bych, že je to povzbudivé. Já se na zápas se Slavií osobně moc těším, bude to svátek fotbalu. Myslím, že větší zápas v české lize nemůžete mít, řadil bych to ještě výš než derby. Doufám, že to bude slast pro oči," řekl Krmenčík na tiskové konferenci po svém jubilejním stém utkání v nejvyšší soutěži.

Svěřenci Pavla Vrby vyhráli i šestý ligový duel v nové sezoně a vedou tabulku o tři body před Slavií, což Krmenčíka těší víc než to, že se sedmi góly kraluje tabulce střelců. "Hattrick je hezký. Ale chtěl jsem hlavně vyhrát, nemyslel jsem na to, že to bude můj zápas, ale zápas nás všech. Zvládli jsme to dobře a zaslouženě vyhráli," uvedl reprezentační útočník.

Plzeň nad Mladou Boleslaví dominovala hlavně po změně stran, kdy nasázela čtyři branky. V minulých čtyřech kolech přitom Viktoria zvítězila jen nejtěsnějším výsledkem 1:0. "Boleslav byla namlsaná z předchozího zápasu, který vyhrála také 6:1 (nad Opavou). Asi si to s námi chtěli rozdat na férovku. Trenér nás připravil, jak na ně hrát. Myslím, že jsme druhý poločas předvedli hru, kterou jsme chtěli hrát," konstatoval Krmenčík.

Hattrick v nejvyšší soutěži zaznamenal podruhé, ale dnes promarnil šanci na čtyři góly v jednom utkání, když v ideální pozici napálil jen bránícího Matěje Chaluše. "Mrzí mě to hodně. Koukal jsem na opakované záběry. Chaluš udělal skluz, ale myslím, že ani nevěděl, kam ho udělá. Přímo jsem ho trefil do nohy. Jeho štěstí, chytil mi jasný gól," řekl rodák z Kraslic.

Právě s Chalušem měl konflikt na konci prvního poločasu, když boleslavský stoper po jeho kontaktu spadl na zem. Obavy z druhé žluté karty však plzeňský kanonýr neměl. "Myslím, že to nic nebylo. Takové věci v zápase jsou a takový je fotbal. Nebál jsem se, že bych dostal druhou žlutou kartu," prohlásil Krmenčík, který dal v posledních osmi ligových duelech jedenáct branek.