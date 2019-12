Vypadá to, že Bohemka je můj oblíbený soupeř, řekl Kuzmanovič

Ostravský útočník Nemanja Kuzmanovič potvrdil, že se mu proti fotbalistům Bohemians 1905 v aktuální ligové sezoně daří. V srpnu se na domácí výhře 4:2 podílel dvěma trefami a proti "Klokanům" se prosadil i na jejich hřišti. V 19. kole nejvyšší soutěže rozhodl gólem a přihrávkou o triumfu Baníku 2:0. Kuzmanoviče těšila branka i díky tomu, že v předchozích 12 utkáních v lize neskóroval.

"Je to extrémně velká úleva. Každý ofenzivní hráč potřebuje dávat góly a já jsem ho dlouho nedal. Věřím, že mi to přidá sebevědomí a dodá mi to klid do posledního (podzimního) zápasu proti Spartě. Vypadá to tak, že Bohemka je můj oblíbený soupeř," řekl novinářům Kuzmanovič, který v 18 zápasech ligové sezony nastřílel čtyři branky.

Baník v Ďolíčku vyhrál jako první tým v ročníku a venku naplno bodoval po šesti zápasech. "Je to úleva vyhrát venku. Hlavně i po tom nepodařeném zápase doma s Opavou, kdy jsme hráli více než poločas v deseti a nakonec jsme remizovali 0:0. Potřebovali jsme zvládnout zápas venku, abychom tu ztrátu smazali, a dneska se nám to podařilo," prohlásil třicetiletý Srb.

VÍtězství Slezanů se zrodilo v druhé půli, kdy se trefili Diop a Kuzmanovič. "O poločase jsme si řekli, že to zklidníme a že začneme stejně jako na začátku zápasu, kdy jsme kontrolovali hru a měli balon. Pak jsme se zbytečně dostali pod tlak a začali jsme dávat dlouhé balony, prohrávat souboje a neměli odražené míče. Pak jsme to zklidnili a strašně nám pomohl ten první gól. Uklidnil nás a pak jsme dohráli jednu ze situací a skončilo to 2:0," uvedl Kuzmanovič.

Ostrava zakončí podzimní část sezony proti Spartě, které v srpnu podlehla na Letné 0:2. "Každá výhra přináší sebevědomí. Věřím, že nám to pomůže v celém týdnu, ať se dobře nachystáme na Spartu, proti níž budeme chtít také naplno bodovat," konstatoval Kuzmanovič.