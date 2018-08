Vystřídal Baroše, poté po přihrávce od bratra Šašinka rozhodl

Nestává se moc často, aby se o vstřelenou branku postarali bratři. Když už se taková kuriozita stane, fanoušci by si často mysleli, že v tom mají prsty hráči Bohemians, konkrétně rodina Hašků. V pondělní dohrávce byl však tým z Ďolíčku na opačné straně barikády. Dlouho bezgólový zápas rozhodla akce po ose Šašinka - Šašinka, čímž zajistila Baníku Ostrava vydřené tři body.

Jednalo se o poměrně jedinečný moment. Vždyť Ondřej Šašinka vstřelil svůj premiérový gól v nejvyšší fotbalové lize. Navíc po spolupráci s bratrem Jakubem. Autor branky přiznal, že takových situací v životě moc nezažili. "Kdy jsme si naposledy takhle nahráli na gól? Možná někdy v žáčcích nebo přípravce, kdy jsme spolu hráli. Pak už moc ne. Jsem rád, že mi nahrál na gól zrovna brácha, ale je to práce celého týmu. Jsem nesmírně rád, že to dopadlo třemi body," radoval se z výhry Ondřej Šašinka.

Talentovaný fotbalista ve službách Ostravy si vyzkoušel ligu už jako sedmnáctiletý. V loňské sezoně odešel hostovat na Slovensko do Zlatých Moravcí, kde sbíral zápasovou praxi. Dokonce se mu podařilo vsítit i dvě branky. Letos se do týmu vrátil a postupně sbírá minuty v posíleném kádru Baníku.

Po nevydařeném minulém ročníku, kdy se ostravští zachránili až na úplný závěr, se start letošní sezony odvíjí naprosto opačným stylem. "Start je to úplně super. I mně jako mladému se hraje mnohem lépe. Můžeme hrát v klidu a ne, jako když jsme předtím hráli o záchranu. Je to něco úplně jiného," pochvaluje si mladík umístění v tabulce. Ostrava je po výhře nad Bohemians na čtvrtém místě pořadí první ligy.

Pro Šašinku to nebyl vůbec jednoduchý zápas. Musel nahradit klubovou legendu Milana Baroše, který se na konci prvního poločasu zranil. "Za to jsem rád, ale Milan je prostě Milan. Učím se od něj na každém tréninku," vysekl poklonu autorovi hattricku z minulého kola proti Příbrami.

Na třígólový večer mohl pomýšlet také Šašinka, ale své šance nedal. Nejprve nastřelil tyč, poté nedokázal nasměrovat dorážku do branky. "Při té první šanci jsem moc nečekal, že mi to takhle obránce nalije na nohu. Chtěl jsem trefit bránu, to se povedlo, ale byla to tyč. A pak tam Diop zkoušel nůžky, byla z toho další tyčka, spadlo mi to na koleno a ven ze hřiště," popsal své největší šance v utkání.

Díky spolupráci se svým bratrem Jakubem získal Baník z těžkého zápasu tři body, které mu zaručují čtvrté místo v tabulce. Šašinka věří, že by se Ostrava na těchto pozicích mohla pohybovat v průběhu celého ročníku. "Naše cíle jsou vždy nejvyšší. Máme tým na to, abychom hráli o co nejvyšší příčky, tedy o skupinu o titul," netajil se ambicemi mladý střelec.