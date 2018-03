Zachrání se Baník? Ještě není konec, budeme válčit, ujišťuje Páník

Patří mezi největší kandidáty na sestup. Fotbalistům Baníku Ostrava se po návratu do nejvyšší soutěže vůbec nedaří a na čtrnácté Slovácko, které má s boji záchranu bohaté zkušenosti, ztrácí hrozivých jedenáct bodů. Kouč Bohumil Páník však tvrdí, že jeho tým nehodlá nic vzdát, naopak bude válčit do posledního dechu.

Opětovný pád do druhé ligy? To není nic, s čím by se hodlali hráči Baníku Ostrava smířit. Momentální rozpoložení tradičního klubu, který má rozrostlou fanouškovskou základnu, každopádně sestupu tak trochu napovídá. Vždyť Baník na jaře ještě ani jednou nevyhrál, a co hůř, získal pouze jeden bod za bezbrankovou remízu v Teplicích.

Nastartovat mužstvo se má pokusit nový kouč Bohumil Páník. Ten ještě loni působil ve Zlíně, s nímž dokázal mimo jiné vyhrát ligový pohár, jenž vynesl "ševce" až do základní skupiny Evropské ligy. Právě zkušenosti získané z této prestižní soutěže má přenést do ostravské kabiny. Ta čerstvý vítr přivítala.

"I když dneska je sice áčko poslední v tabulce, jsem přesvědčen o tom, že je pouze otázka času, kdy taky půjde nahoru. My teď musíme napnout všechny síly, aby to bylo co nejrychleji a zachránili jsme ještě tuto sezonu. Pořád to není nereálné," řekl Páník po svém příchodu pro klubový web.

Hned první utkání na lavičce mu ale nevyšlo úplně podle představ. "Chachaři" totiž doma podlehli pražské Dukle a po výsledku 1:2 se jim opět o něco více ztenčila šance na kýženou záchranu.

Hrajeme ještě o třicet bodů, budeme o ně válčit, tvrdí Páník

Třebaže někteří už modrobílé odepsali, nový kormidelník flintu do žita nehází. "Čeká nás deset zápasů o třicet bodů a my o ně ještě poválčíme. A hodně o ně budeme válčit. Jedno vítězství nás zase může posunout do nějaké psychické stability. Když se nám dvě třetiny bodů povedou udělat, tak budeme tam, kde chceme být," nabádal jedenašedesátiletý lodivod.

Rodák z Přílep si zároveň pochvaloval reprezentační pauzu. "Určitě jsem ji uvítal, protože jsem mohl mužstvo více poznat. Proběhly nějaké testy, sehráli jsme i přátelský zápas s kvalitním a agresivním silovým soupeřem. Vyzkoušel jsem hráče z juniorky a hlavně jsem poznal i ty, co v posledním mistrovském utkání nehráli. Teď už jsem prakticky viděl v zápasovém zatížení všechny," uvedl.

Nástupce Radima Kučery může těšit i fakt, že se do kádru trojnásobného ligového šampiona vrací po pětiměsíčním zranění kolene Arťom Mešaninov. "Pár hráčů má nějaké šrámy a uvidíme, jak se z toho dostanou," konstatoval Páník, který naopak nemůže počítat s brankářem Martinem Šustrem, jenž si na tréninku vážně poranil nohu.

Zda se Baníku podaří první ligu zachránit, je ve hvězdách. První krok bude moci udělat už v pátek, kdy do Vítkovic dorazí Jihlava. Ta však bude díky fantastické formě jasný favoritem.