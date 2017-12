Začíná sparťanský výprodej? O Nestora je údajně zájem v Polsku

Dalo se to očekávat. Od té doby, co velké letní nákupy přišly na Spartě vniveč, mluví se o nutnosti zúžit kádr. Přeplacení fotbalisté se točí pouze v domácí soutěži, a to nevyhovuje jim, ani vedení. Pověstnou první vlaštovkou by se mohl stát Španěl Nestor Albiach, o kterého se údajně zajímá Legia Varšava.

Na Letné mají zásadní problém. Tým nehraje žádnou evropskou soutěž, vypadl z domácího poháru a v lize mu patří až páté místo s tím, že cesta k titulu už je definitivně ztracena. Jenže když trenér a představenstvo přivedli v létě do klubu posily za miliony korun, čekali, že budou v jiné pozici.

Je na čase si přiznat, že tahle cesta rozhodně nebyla správná a spustit výprodej. Na lavičce nebo dokonce ve sparťanské juniorce totiž zahálí celá řada hráčů, které by letenský klub mohl ještě finančně zhodnotit.

Jedním z těch, kdo se na trávník nepodívá tak často, jak by chtěl, je Nestor Albiach. Španělský odchovanec Levante odehrál v dresu Sparty jen něco málo přes dvě stě minut. Na nespokojenost s herním časem i potřebu vedení zbavit se nepotřebných dost možná vsadí Legia Varšava.

Polský klub, ve kterém působí odchovanec pražské Slavie Adam Hloušek a své angažmá v něm má za sebou i Tomáš Necid, upíná svůj zrak právě na Spartu. Informoval o tom web futbolfejs.pl s odkazem na polského sportovního novináře Piotra Koźmińskiho.

Ciekawe rzeczy dzieją się za kulisami. Trzech polskich agentów dzwoni do Nestora Albiacha, hiszpańskiego pomocnika Sparty Praga. Mówią, że Legia się nim interesuje, chcą go reprezentować. Chłopak odmawia i odsyła do swojego menedżera - Ricardo Alonso, który pracował z M. Paixao. - Piotr Koźmiński (@UEFAComPiotrK) 21. prosince 2017

Podle něj už z Polska oficiálně kontaktovali právě španělského ofenzivního záložníka, jenž může hrát i na pozici podhrotu. Legia Varšava projevila zájem, ale hráč, který do Sparty přišel z Dukly, prý nereaguje a odkazuje všechny zájemce na svého agenta.

Nutno podotknout, že Albiach měl na podzim smůlu na zranění, když ho na více než měsíc v úvodu ligy vyřadil ze hry problém s Achillovou šlachou. Pokud by z odchodu sešlo, nemusel by Nestor být jediným polským želízkem ve sparťanském ohni. Například o přestupu Kamerunce Mandjecka, který si asi svou roli představoval také jinak, se mluví už delší dobu.