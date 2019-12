Zájem ze zahraničí? Obavy trochu mám, připustil Trpišovský

Trenéra Jindřicha Trpišovského by před startem sezony ani nenapadlo, že fotbalisté Slavie přezimují po 20 ligových kolech v čele tabulky s výrazným náskokem 16 bodů na druhou Plzeň. Vedle výsledků ho těší i fakt, že se obhájci titulu dokázali vyrovnat se ztrátou některých opor a oproti loňskému roku se podle něj herně ještě posunuli.

"Samozřejmě 16 bodů je hodně, ale vzhledem k nadstavbě zbývá ještě 15 zápasů, takže je stále ve hře 45 bodů. Vloni jsme přezimovali s náskokem čtyř bodů, mít náskok 16 bodů je pro nás výrazně do plusu. Určitě jsem to nečekal, zvlášť po prvních zápasech," řekl Trpišovský novinářům po výhře 4:1 nad Českými Budějovicemi v posledním letošním duelu.

Jeho svěřenci si zahráli na podzim skupinu Ligy mistrů a dominovali v domácí soutěži. V ní ztratili body jen za tři remízy a inkasovali pouhé čtyři branky. Neporazitelnost v české lize drží už 26 utkání.

"Jsme rádi, že jsme ve 20 zápasech získali 54 bodů, což je unikátní a skvělé. Za tuhle bodovou šňůru jsme rádi a o to víc si jí vážím kvůli tomu, co jí předcházelo. Když počítám zraněného Davida Hovorku, přišli jsme od léta o šest hráčů - Jarda Zmrhal, Miňo Stoch, Michael Ngadeu, Simon Deli, Alex Král," řekl Trpišovský.

"Přesto se tým na podzim herně posunul ještě dál. Když to srovnám s minulou sezonou, jsme v tuhle chvíli ještě dál. Ukazuje to i na práci sportovního úseku, (sportovním ředitelem) Honzou Nezmarem počínaje. Ani ty odchody nás sportovně nezasáhly tak, jak se třeba čekalo. Odešli dva stopeři, jeden se zranil a stejně jsme dostali jen čtyři góly ve 20 kolech. Určitě to nikdo nečekal, tím spíš po prvních zápasech, kdy bylo vidět, že si mužstvo zvykalo. Když srovnám tým v prvních třech čtyřech kolech a teď, vidím obrovský posun," dodal kouč.

Slavii by o titul mohl připravit jen naprostý kolaps. "Důležité bude nekoukat se na náskok a bavit lidi jako dnes. Jedna věc jsou tituly, druhá náskoky a ta nejdůležitější je produkt. Když zůstaneme u toho produktu jako třeba dnes, to bude ta cesta, která nás posune v létě k tomu, co strašně chceme," řekl Trpišovský.

Po úspěšném podzimu bude o jeho svěřence zájem v zahraničí. "Obavy z toho trochu mám, další kvalifikace Ligy mistrů je zanedlouho, i když se to nezdá. My samozřejmě budeme opět chtít být úspěšní. Hráči, o kterých se v souvislosti s odchody mluví, ukazují výkonnost nejen v lize, ale i v Evropě a reprezentaci. Jsou to výkonnostní atypy, těžko se za ně hledá náhrada a jejich odchod by byl velký zásah. Například Tomáš Souček by si to určitě zasloužil, zatím jsme se o tom ale nebavili," uvedl Trpišovský.

"Pokud se sejde nabídka a přání hráče, jako v případě Alexe Krále, tak k odchodu asi dojde. Zatím ale o ničem nevím a ani jsem to vědět nechtěl, v zimě na to bude dost času. Za chvíli je však Euro a ne každému se také chce z klubu odcházet, je to těžké rozhodování," přemítal Trpišovský.

Velké posilování nechystá. Podle informací médií Pražané uvažují nad mladoboleslavským útočníkem Nikolajem Komličenkem. "Přímé posílení bude souviset s odchody, jestli nějaké budou. Na jaře nás čeká jen 15 zápasů, určitě se k nám navíc připojí Oscar. U některých nevytížených hráčů počítáme s hostováním, aby nabrali herní praxi a pak se k nám v létě připojili. Na českém trhu bychom chtěli jít formou mladších hráčů, líbí se nám i někdo ze zahraničí, kádr ale není nafukovací a vše bude souviset s případnými odchody. Komličenka sledujeme jako všechny. Ale aby někdo přišel, musel by někdo z té zhruba první šestnáctky odejít," řekl Trpišovský.