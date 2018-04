Zamyšlený Vrba: Doma neuhráváme to, co bychom chtěli

Kdysi nedobytný stadion se na jaře stává vítanou destinací hostujících celků. Plzeň ve své Doosan Aréně nedokázala vyhrát ani ve třetím domácím duelu v jarní části HET ligy. Tentokrát si všechny tři body odvezla domů zachraňující se Mladá Boleslav, která i v deseti vyhrála 2:1 a na západě Čech neprohrála již čtyři roky po sobě. Domácí nepříznivé výsledky trápí i kouče Viktorie Pavla Vrbu, jenž si po zápase stěžoval, že jeho tým nepředvádí takové výkony před vlastními fanoušky, které by měl.

Ani na třetí pokus jim domácí zápas nevyšel. Plzeňští fotbalisté ve své Doosan Aréně tentokrát nestačili na Mladou Boleslav a jejich luxusní čtrnáctibodový náskok po podzimní části se může opět ztenčit, pokud pražská Slavia zvládne domácí dohrávku se Zlínem. Na západě Čech tak začínají být pomalu ale jistě nervózní. "Jarní zápasy se nám opakují. Byli jsme všude pozdě a nebyli dostatečně důslední v soubojích," posteskl si na klubovém webu po prohře se Středočechy plzeňský kouč Pavel Vrba.

Jeho tým překvapivě od začátku nestíhal a Boleslav šla po zásluze před odchodem do šaten do vedení. "První poločas byl od některých hráčů špatný, nad tím se musíme zamyslet. Přiznejme si, že Boleslav byla v jedenácti lepší a důraznější," podotkl Vrba. Plzeň se dostala do zápasu až v závěrečné třetině zápasu, kdy se po druhé žluté kartě musel poroučet předčasně do šaten hostující Komličenko.

"Proti deseti se hra trochu zjednodušila, ale my z brejku inkasovali na 0:2, což zápas rozhodlo. Sice jsme si v závěru vypracovali tlak, ale pokud promrháme náš čas tak, jak jsme ho promrhali dnes, je to špatně a jednoznačně je to naše chyba," hodnotil nepovedené vystoupení trenér Pavel Vrba.

Plzeň tak znovu v domácím prostředí v jarní části HET ligy nevyhrála a proti soupeřům získala doposud jediný bod, když remizovala s Libercem 2:2. "Doma neuhráváme to, co bychom chtěli. To vidím jako problém. Aby Plzeň ve třech domácích zápasech ani jednou nevyhrála, to se Viktorce dlouho nestalo," připustil 54letý plzeňský kouč.

Jeho svěřenci tak zvítězili v Doosan Aréně pouze v rámci Evropské ligy, na výhru v domácí soutěži stále ještě čekají. Pokud navíc Slavia uspěje v dohrávce 22. kola doma se Zlínem, sníží se náskok Viktorie již na pouhých šest bodů. Západočechy však čeká ve středu odložená dohrávka 19. kola na půdě posledního ostravského Baníku.