Zápas jara je tady! Slavia může rozhodnout, Plzeň má však trumf

Nečekaně brzy přichází na řadu zápas FORTUNA:LIGY, který hodně napoví šance týmů na zisk titulu. Už v polovině února je naplánován šlágr jara mezi Plzní a Slavií. Hosté přijíždí na západ Čech s náskokem šesti bodů. Viktoria musí vyhrát, aby mohla pomýšlet na obhajobu. Jinak předá fotbalový trůn Pražanům. Nejen větší psychická výhoda hraje pro domácí, tím je i Doosan Arena. Sešívaným to v ní totiž moc nejde.

Oba týmy mají v nohou čtvrteční zápas Evropské ligy. Slávisté uhráli doma bezbrankovou remízu s belgickým Genkem. Plzeň poté parádně otočila duel s chorvatským Záhřebem a Západočeši doufají, že jim obrat s Dinamem pomůže i proti lídrovi. "Každé vítězství v soutěžním utkání je důležité pro pohodu v mužstvu a sebevědomí," věděl trenér Viktorie Pavel Vrba už po čtvrteční výhře.

Jak pro Slavii, tak pro Plzeň se jedná o hektický týden. Mezi zápasy Evropské ligy je vložen očekávaný duel, který určí další chod jara. Výhra by Pražany posunula výrazně k titulu, byť o něm jejich kouč Jindřich Trpišovský nechce ještě ani slyšet. "I kdybychom zvítězili, hraje se ještě nadstavba. Může to něco napovědět, ale zdaleka to nic neurčí, pak se bude ještě hrát o více než 40 bodů," snaží se mírnit tlak Trpišovský.

Pokud by si Plzeň pro duel se Slavií mohla něco přát, tak je to rozhodně vzájemný zápas na domácí půdě. V Doosan Aréně se jí proti pražskému soupeři nesmírně daří. Z posledních jedenácti vzájemných utkání totiž odešla bez bodů pouze jednou, před šesti lety, kdy prohrála 0:1, jinak si připsala šest výher a další čtyři duely skončily remízou.

Pro domácí bude klíčové udržet při nejhorším aktuální bodový rozdíl na Slavii. V případě jehonavýšení na devět bodů se může rozloučit s nadějemi na titul. Výhra vrátí Plzeň zpět do hry, a pokud by následně vyhrála i v nadstavbě, zbavila by Slavii výhody vzájemných utkání z podzimního střetnutí, na který by nejraději zapomněla, protože v Edenu utrpěla debakl 0:4.