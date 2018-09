Zápas v Rennes nás nakopl, je přesvědčen střelec Trávník

Záložník Michal Trávník byl hlavní postavou Jablonce při vítězství 3:0 nad Plzní. Sám nejdříve dvěma góly dostal Severočechy do vedení, po jeho rohu pak výhru pojistil Jan Chramosta. V poslední době je Trávník ve velké formě, střelecky se totiž prosadil i ve čtvrtek v zápase Evropské ligy na půdě Rennes.

"Už v Rennes jsme hráli slušně. Sice jsme prohráli penaltou z poslední minuty, ale vůbec nás to nezlomilo. Spíš nakoplo. Odvezli jsme si zjištění, že jsme v Evropské lize schopní kvalitně odehrát celý zápas a být favoritovi vyrovnaným soupeřem. Jen jsme si to přenesli do utkání s Plzní. Také jsme s ní sehráli vyrovnanou partii," řekl Trávník novinářům.

Jablonci se vydařilo téměř vše, defenziva fungovala bezchybně, dařilo se i střelcům. "Vyhráli jsme 3:0, ke všemu nad obhájcem titulu, takže se to dá hodnotit jako dokonalý zápas. Byl to opačný zápas než s Mladou Boleslaví (0:3). Teď jsme proměnili šance, které jsme si vytvořili. Vyhráli jsme zaslouženě," je přesvědčen jablonecký středopolař.

Trávník se prosadil nejdříve hlavou, následně rozvlnil síť nádhernou střelou z dálky. "U první mě Chram (Chramosta) našel. Nejdříve jsem šel na přední tyč, pak jsem si odskočil na zadní, míč se snášel krásně ke mně a trefil jsem to. Za Jablonec to byl teprve můj druhý gól hlavou. A trefil jsem ho jako už dlouho ne. Pak už se nám hrálo hodně dobře. Celý mančaft od začátku šlapal, jak jsme si představovali," uvedl Trávník.

Parádní trefu si jablonecký záložník připsal už v Rennes, podobně se trefil i proti Plzni. "Ten byl taky docela pěkný, ale tohle byla šibenice. Teď mi to tam padá, tak doufám, že to bude takhle pokračovat," konstatoval čtyřnásobný reprezentant.

"Na kanadské body to byl určitě můj nejlepší zápas za Jablonec. Ale třeba (sparťan) Stanciu měl (v sobotním utkání s Libercem) dva plus dva, takže se ještě musím zlepšit," podotkl s úsměvem Trávník.

Ve čtvrtek hrál Jablonec v Rennes a po návratu do Česka se musel rychle připravit na další těžký zápas. "Museli jsme se dát dohromady. Takových týdnů nás čeká ještě dost. Musíme na to být nachystaní v hlavě a nepodlehnout nějaké únavě. Pak to jde. Když se podaří takový zápas jako s Plzní, únava se z těla vyplavuje rychleji," uvedl Trávník.