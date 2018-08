Ze Sparty je dojná kráva pro pár lidí ve vedení, štve Zelenku

Fotbalová Sparta nezažívá zrovna povedené období a stejně jako loni se nepodívá do základní skupiny evropských pohárů. Důvodem je nezvládnutý dvojzápas předkola Evropské ligy se srbským celkem Subotica. Mnohamilionové investice do hráčského kádru, které Letenští v posledních letech uskutečnili, tak přichází vniveč a uvědomuje si to i bývalý hráč Sparty Lukáš Zelenka.

V době, kdy Zelenka ve Spartě působil, prý fungovalo spoustu věcí jinak. "Když se ve Spartě dříve nedařilo, tak jsme měli opravdové srdce. Dokázali jsme se v kabině porvat, vynadat si. Na hřišti jsme pak odevzdali maximum, abychom vyhráli," vzpomínal pro Radiožurnál.

Zelenka vidí problém hlavně ve složení týmu. V zápasech na začátku sezony se totiž na hřišti objevují převážně cizinci. "Ta vítězná sparťanská mentalita tam už není a myslím si, že s tolik cizinci ani dlouho nebude, protože tyhle lidi nikdy nemůžou pochopit, co znamená Sparta," je přesvědčen Zelenka.

Pro ilustraci se stačí podívat na sestavy v posledních dvou duelech. Proti Jablonci nastoupil od začátku jen jeden Čech, v odvetě předkola Evropské ligy to byli dva. Přestože většina cizinců do Sparty přišla, protože byla lepší než většina českých hráčů, na trávníků to ale nefunguje.

"Nějakou kvalitu mají, ale podle mě jich je tam zbytečně moc a měli by to spíš hrát Češi. Takoví hráči nikdy nebudou mít sparťanské srdce. I když Kanga nebo Stanciu se mi hodně líbí. Ti ostatní jsou ale průměrní hráči, které jsme schopni najít i tady v Čechách," popsal Zelenka.

Trenérům z Česka se do Sparty nechce

Dalším problémem Sparty je velký kolotoč na postu hlavního trenéra. Za pouhé dva roky totiž došlo k šesti změnám, naposledy se na lavičku jako dočasné řešení postavil Zdeněk Ščasný, který ale zároveň vykonává i funkci sportovního ředitele.

Být sparťanským koučem ovšem není žádný med. Při sebemenším problému se začne spekulovat o možné výměně, ke které také většinou na Letné velmi rychle sáhnou. Není tak divu, že najít nového vhodného trenéra není úplně jednoduché.

"Myslím si, že trenérům z Čech se do Sparty nechce. To, co teď udělali s trenérem Hapalem, se podle mě nedělá. Jestli budou chtít zase cizího trenéra, tak to bude stát pana Křetínského hromadu peněz," řekl bývalý záložník.

Za problémy Sparty může vedení

Zelenka se neváhal pustit ani do letenského vedení. "Je tam trochu divné vedení. Mně přijde, že se ze Sparty stala dojná kráva pro několik lidí. Sparta zaměstnává lidi, kteří tam nemají co dělat," udeřil.

Z kritiky ovšem vyjmul šéfa Sparty Daniela Křetínského, kterého považuje za jediného člověka, který může situaci tradičního klubu změnit. "Opravdu tím hodně žije a je to člověk, který je do toho zapálený. Problémem jsou, jak už jsem říkal kolikrát, špatní lidé, kteří to vedou pod ním. On má hromadu práce jinde a lidi, kteří jsou ve výkonných funkcích, jsou tam špatně," popsal Zelenka.