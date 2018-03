Ze zápasu nemám špatný pocit, řekl Hapal po neúspěšné premiéře

Trenérská premiéra Pavla Hapala ve Spartě neměla šťastný konec. Osmačtyřicetiletý kouč, který v týdnu nahradil odvolaného Itala Andreu Stramaccioniho, dovedl letenský celek v Karviné jen k remíze 1:1. Pražané stejný výsledek proti týmu z druhé poloviny tabulky uhráli potřetí za sebou a jejich ztráta na druhé místo může opět narůst.

"Já osobně z toho zápasu nemám špatný pocit, ale dostat gól tři minuty před koncem je ztráta," řekl Hapal na tiskové konferenci.

Po krátkém hráčském působení na Letné se do klubu vrátil po 18 letech už jako trenér a na ostře sledovanou premiéru se těšil. "Nejsem typ, který by byl nervózní. Naopak jsem se hodně těšil. S Pepou Muchou (trenér Karviné) jsme spolu hrávali ještě v Olomouci, něco jsme prohodili, bylo to fajn. Až na ten závěr zápasu," uvedl Hapal.

Spokojenější byl s úvodním dějstvím. "První poločas byl z naší strany slušný, i když těch šancí bylo poskrovnu z obou stran. Do defenzivy jsme pracovali velice dobře, udělali jsme ale v závěru jednu chybu a inkasovali jsme vyrovnávací gól," řekl Hapal.

V základní sestavě udělal čtyři změny a zpátky na hřiště vrátil především opomíjeného kanonýra Davida Lafatu. "David vše odtrénoval bez problémů a Juliš je teprve krátce v plné zátěži, Šural je mimo hru. Rozhodování bylo jednoduché. David se snažil napadat stopery, snažil se nabízet do kombinace, pracoval dobře. Kdyby ho Stanciu našel před brankou, tak by určitě skóroval," řekl Hapal.

Chyběla nám aktivita, hru kazil i terén, řekl Hapal

Hlavně ve druhé půli od týmu postrádal větší aktivitu v útočné činnosti. "Snažili jsme se hrát, ale trošku nám to kazil i terén. Měli jsme tam hluchou pasáž kolem desáté, patnácté minuty druhého poločasu. Chyběla mi trochu větší kvalita a přehled ve finále, ale celkově z toho zápasu já osobně nemám špatný pocit. Co se týče přístupu, koncentrace a bojovnosti, to bylo v pořádku a ten výkon se dá příště určitě navázat. Musíme ale přidat lepší věci směrem dopředu," řekl Hapal.

Přestože Sparta na jaře zatím neprohrála, tři remízy s papírově slabšími týmy v táboře Letenských ke klidu nepřispívají. "Žádný tlak si nepřipouštím. S tím jsem do toho samozřejmě šel. Budu se snažit dělat co nejlíp svoji práci," řekl Hapal.

Už za týden ho čeká derby se Slavií. "Na nějaké poznávání hráčů není čas. Žádný časový horizont si dávat nemůžu. Mužstvo je dané a já se budu snažit každý zápas vybrat to nejlepší. Teď máme před sebou derby a budeme se snažit to zvládnout. Ale kdybychom do ofenzivy hráli jako dnes, asi by to nestačilo," dodal Hapal.