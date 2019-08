Zelený: Nebyl to pohodový trénink. V Kluži to bude jiné, ví Škoda

Fotbalisté pražské Slavie připustili, že jim vítězství v Českých Budějovicích dodá více klidu před úterním úvodním utkáním 4. předkola Ligy mistrů v rumunské Kluži. Obhájce domácího titulu vyhrál v předehrávce 6. ligového kola na jihu Čech hladce 3:0, byť všechny tři góly dal až po přestávce. V závěru hosté navíc trefili ještě břevno a jednu branku jim rozhodčí neuznal.

"Tohle byla skvělá generálka na Kluž. Každé vítězství je dobré na sebevědomí. Kdyby se nám to v Budějovicích nepovedlo, tak bychom to třeba měli v hlavách, což se naštěstí nestalo. Ale tam nás čeká úplně jiný zápas," řekl novinářům autor jedné z branek útočník Milan Škoda.

"Určitě bych neřekl, že to byl nějaký pohodový trénink. Přece jenom o poločase to bylo 0:0, i když jsme měli převahu a hodně šancí. Ale samozřejmě když se vyhraje, vždycky to dodá sebevědomí," dodal obránce Jaroslav Zelený.

Slávisté si pro 4. předkolo přáli spíše Celtic Glasgow, který však s Kluží překvapivě vypadl. "Těšil jsem se na něj. Ale když jsem ten dvojzápas viděl, tak musím říct, že Celtic by byl asi ještě těžší soupeř, a to přesto, že vypadnul," uvedl Škoda.

Pražané, kteří odlétají do Kluže v neděli, se zatím pouze na rumunského soupeře soustředit nemohli. "Ale od dalších dnů už se tomu budeme hodně věnovat. Asi se ještě vrátíme k Budějovicím, ale už se všechno bude soustředit na duel s Kluží," uvedl Zelený. "Na Kluž se vrhneme v sobotu, možná ještě v pátek večer. Informací máme hodně," řekl trenér Jindřich Trpišovský.

Připustil, že v sestavě v Kluži možná bude i rumunský záložník Nicolae Stanciu, jenž v Českých Budějovicích otevřel skóre. "Je to jedna z variant. Zná protihráče, zná prostředí, zná rumunskou ligu. Navíc vypadal o něco lépe než před týdnem s Libercem. Postupně se mu vrací lehkost," dodal Trpišovský.