Zhrzenou Slavii čeká Jablonec, zlepšující se Sparta přivítá Příbram

Fotbalisté Slavie musejí rychle hodit za hlavu rozhořčení z vyřazení v předkole Ligy mistrů, protože v sobotu je čeká ligový souboj s dalším českým zástupcem v pohárech Jabloncem. Červenobílí zatím v nejvyšší soutěži neztratili ani bod stejně jako Sparta a Plzeň. Letenský celek nastoupí proti rozjeté Příbrami a obhájce titulu se představí v Karviné.

Slavia vyřazení s Dynamem Kyjev nesla velmi těžce a její zástupci po úterní odvetě ostře zkritizovali rozhodčí i soupeře, za což jim hrozí trest od UEFA. "Nedivím se, že se cítí ukřivdění, protože ty momenty byly přinejmenším hodně sporné," řekl trenér Jablonce Petr Rada.

"Oni se teď budou soustředit už na ligové zápasy a budou se snažit udělat co nejvíce bodů, protože mají stejně jako my zajištěný přímý postup do Evropské ligy. Jedeme tam s cílem bodovat a rozhodně ne jako odevzdaný tým," přidal kouč severočeského celku, který si v minulém kole připsal první výhru v sezoně.

"Viděl jsem všechny zápasy Jablonce. Neměl dobrý vstup výsledkově, ale herně to bylo velice dobré. Je to pořád ten stejný Jablonec jako v minulé sezoně, možná jsou ještě silnější," přidal trenér Slavie Jindřich Trpišovský, jehož tým musí rychle hodit za hlavu pohárové zklamání.

V Edenu totiž přivítá neoblíbeného soupeře, nad kterým už pět let a deset zápasů za sebou v lize nevyhrál. "Chceme co nejdřív zapomenout na úterní zápas v Kyjevě. Tohle je ideální příležitost, doma s těžkým soupeřem, s nímž jsme minule prohráli, takže jim máme co vracet," uvedl Trpišovský.

Sparta v minulém kole deklasovala 4:0 Teplice a na Letné věří, že stíny nečekaného vyřazení z pohárů jsou definitivně pryč a domácí v neděli potvrdí zvedající se formu i proti rozjeté Příbrami. Nováček totiž v úvodu sezony překvapil a po čtyřech kolech má na kontě sedm bodů.

Plzeň bude stoprocentní bilanci hájit v Karviné, která ještě v nové sezoně nezískala ani bod. "S tím, že máme dvanáct bodů, jsem samozřejmě spokojený. Na druhou stranu i my k sobě musíme být trošku kritičtí, protože určité pasáže utkání nebyly tak ideální, jak se to jeví bodově," prohlásil trenér Viktorie Pavel Vrba.

"Máme skóre 6:1, což znamená, že gólů moc nedáváme. S tím moc spokojení nejsme. Karviná je trošku ve složitější situaci. Mají nejtěžší los ze všech, potkávají se s top mančafty, které hrají o poháry. Sice mají nula bodů, ale hráli pouze jednou doma a třikrát venku. Herní projev neodpovídá jejich bodovému zisku," dodal Vrba.

V dalších zápasech pátého kola Liberec přivítá Bohemians 1905, Mladá Boleslav nastoupí proti Opavě a Teplice se představí ve Zlíně. V pondělí je pak na programu dohrávka Olomouc - Ostrava.