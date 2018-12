ŽIVĚ: Slavia navýšila vedení, další branku vstřelil Hušbauer

Nejvyšší fotbalová soutěž v Česku má před sebou poslední kolo nabité podzimní části. Dohrávku 19. kola FORTUNA:LIGY obstará FK Jablonec proti SK Slavii Praha. Hosté by rádi odskočili dotírající Plzni, na kterou mají aktuálně náskok pouhého jednoho bodu. Domácí se budou snažit uspět, aby se naopak přiblížili čelu ligové tabulky.

Vzájemné zápasy hovoří jasně pro Jablonec. Se svým pražským soupeřem prohrál naposledy v roce 2013. Pro tým z Edenu však hraje aktuální forma, v posledních čtyřech ligových kolech vstřelili pokaždé minimálně tři branky.

Překážkou pro celek Petra Rady může být absence nejlepšího útočníka Martina Doležala. Skvělá forma dokonce dovedla hrotového hráče na pár minut do reprezentace. Když se k němu přidá dlouhodobě zraněný Masopust, nyní už hráč Slavie, mohlo by to znamenat problémy v ofenzivní části. Naopak, mužstvo z Edenu přijede téměř v plné síle, navíc psychicky posílené postupem do jarní fáze Evropské ligy.

Utkání na Střelnici začíná v 18.00 a my vám ho přiblížíme pomocí on-line přenosu.