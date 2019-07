ŽIVĚ: Zlín zahodil tutovku, Slavia si s ním neví rady

Čtrnáct týmů už má úvodní zápas za sebou, čeká se na poslední dva. Závěrečný duel prvního kola fotbalové FORTUNA:LIGY obstará český mistr. Pražská Slavia začne cestu za obhajobou titulu na půdě nepříliš oblíbeného soupeře Zlína.

Slavia udělala v létě všechno pro to, aby se dokázala probojovat do základní skupiny Ligy mistrů, proto si pojistila služby Tomáše Součka, nejlepšího hráče pohybujícího se na českých trávnících. Těsně před startem nového ligového ročníku ale opustil její kádr stoper Deli, který zamířil do belgických Brugg.

Zlín si přichystal největší přestup nikoliv mezi hráči, ale v realizačním týmu. Poprvé do mistrovského zápasu ho přivede známý stratég Josef Csaplár a bude to pro něj premiéra jako hrom. Na tamější Letnou přijede hned v prvním kole čerstvý mistr a obhájce titulu, pražská Slavia.

Pražané nemají ale na svého prvního soupeře v novém ročníku příliš dobré vzpomínky. Zlín dokázali porazit v posledních pěti zápasech pouze jednou, loni na podzim. Naposled prohráli s Fastavem na jaře na jeho půdě 0:1. Tři dny před tím ale odehráli velmi náročný zápas v rámci Evropské ligy, kde prohráli s londýnskou Chelsea na její půdě 3:4.