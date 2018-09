Zkuste útočit, když nemáte míč, hněval se po utkání Řezník

Za velmi nepovedený zápas považoval plzeňský fotbalista Radim Řezník šlágr proti Slavii. Vysoké prohry 0:4 litoval a také přiznal, že na druhou penaltu a vyloučení kapitána Hubníka má svůj názor.

"Zápas blbec. Dostali jsme brzo gól a to nás rozhodilo. Pak jedna penalta, druhá penalta, taky červená a potom už to bylo těžké v deseti," hodnotil nepovedený zápas krajní bek Plzně.

Rozhodující moment utkání přišel na konci prvního poločasu. Slavii byla po ruce Zemana odpískána penalta, kterou vzápětí neproměnil Hušbauer. V následném závaru před brankou Kozáčika však fauloval kapitán Hubník a pokutový kop byl nařízen znovu. Kapitán Plzně dostal za faul na Sýkoru navíc druhou žlutou kartu a musel do sprch.

"Nevím, co k tomu říct. Myslím, že my k tomu máme nějaký názor, rozhodčí zase jiný. Já se tím nechci zaobírat, ať to zhodnotí jiní. Já od toho nejsem. Bohužel rozhodčí se takhle rozhodl, dostali jsme červenou, penaltu a ovlivnilo to zápas. Už je to prostě za námi," uvedl smutně devětadvacetiletý obránce Viktorie.

Dále přišla řeč na to, jaké pokyny dostaly hráči od trenéra Vrby o přestávce. "V poločase jsme si říkali, že to nechceme nějak zbytečně otevírat a počkáme, jestli nebude nějaký brejk nebo něco. Ale bohužel se to nestalo a inkasovali jsme ještě dva góly. Zkuste si běhat v deseti bez balonu a mít nějaké šance," prohlásil reprezentační obránce.

Zajímavé jsou statistiky z utkání právě co se týče běhu. Dle systému Tracab, který využívá stanice 02 TV Sport, vyšlo najevo, že celkem pět slávistů naběhalo ve šlágru léta více kilometrů než nejlepší hráč hostů. Nejběhavějším hráčem byl pravý bek Slavie Vladimír Coufal, který se zastavil na čísle 12 125 metrů. Přes 12 kilometrů naběhal také hrdina duelu Tomáš Souček.

Z plzeňského týmu měli nejvíce v nohách střední záložníci Hořava (11 435m) s Hrošovským (10.911m). Co se týče rychlosti sprintu, také tam kralovali sešívaní. Nejrychlejším hráčem utkání byl Stanislav Tecl, kterému systém Tracab naměřil 34,2 km/h. Na pomyslném druhém místě skončil střelec jednoho gólu Jaromír Zmrhal (33,7 km/h).

Plzeň i Slavia mají v čele tabulky shodně 18 bodů a díky nadstavbové části čeká ještě oba celky mnoho zápasů. To ví také Radim Řezník a z prohry si nedělal nijak těžkou hlavu. "Prohráli jsme první zápas v sezoně. V deseti bez balonu běhat je o ničem. Každý je samozřejmě zklamaný, zvlášť když se prohraje takhle. Musíme se z toho poučit, ukázat si, kde jsme udělali chyby, a jedeme dál. Musíme se dívat dopředu, je před námi x dalších zápasů," řekl na závěr.

Na oklepání bude mít Viktoria o týden delší pauzu. Nyní totiž přichází na řadu reprezentační přestávka.