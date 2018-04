Zlámal zlámal branku. Dal jsem hold svému jménu! culí se gólman

Byl jedním z hlavních hrdinů zápasu mezi Mladou Boleslaví a Zlínem. A nejen proto, že vychytal všechny pokusy soupeře a jeho Fastav slavil vítězství 1:0. Zdeněk Zlámal byl navíc i ústředním aktérem kuriózní situace, kdy na trávníku po jednom z jeho zákroků praskla branková konstrukce. "Zlámal zlámal branku, tak jsem dal hold svému jménu," smál se po vítězném zápase.

Vypadalo to na obyčejný ligový zápas. Událost z 26. minuty z něj ale udělala velký hit. Ve chvíli, kdy zlínský brankář Zdeněk Zlámal předváděl jeden ze svých zákroků, narazil do postranní tyčky brankové konstrukce. Ta nevydržela nápor a zlomila se.

"Bývalý šéf Botanické zahrady je pan Větvička, ředitel pražské zoo je pan Bobek no a Zlámal v Boleslavi zlámal bránu... Konečně mi moje příjmení dává smysl," bral situaci s nadhledem gólman Zlína.

Ačkoliv jeho pád nevypadal vůbec dobře, podle Zlámala ho srážka s tyčí vůbec nebolela. "Zlámal zlámal branku, tak jsem dal hold svému jménu. Překvapivě to vůbec nebolelo. Kdyby byly tyčky staršího rázu, zlomilo by to mě. Naštěstí se našla náhradní," řekl ke kuriózní situaci pro irozhlas.cz

Na trávník ihned naběhli pořadatelé, aby odklidili "trosky". Na zbytek utkání navíc nainstalovali přenosnou branku. Vše se jim povedlo za necelých patnáct minut a zažehnali tak hrozbu toho, že by se duel musel ukončit a opakovat.

"Upřímně jsem si nemyslel, že to dají dohromady. Ani nevím, jestli tam ta přenoska být může. Myslel jsem si, že se to ukončí a zahrajeme si zítra. Nevím, co by se dělo, kdyby to rozhodčí neuznal," přiznal Zlámal.

Nebál se ani toho, že by mu z Mladé Boleslavi přišel účet za poškozený majetek. "Dáme to do dražby na dobročinné účely," uzavřel s úsměvem.