Zlínský kat Masopust: Asi moje oblíbené hřiště. Za gól jsem rád

Fotbalový záložník Lukáš Masopust je střeleckým postrachem fotbalistů Zlína. Svým středečním gólem přesnou hlavičkou rozhodl o vítězství a tím i postupu Jablonce do finále domácího poháru. Právě proti Zlínu se pětadvacetiletému Masopustovi daří. V lize dal zatím 16 gólů a z toho tři do sítě "ševců". V součtu se středeční brankou už třikrát skóroval ve Zlíně.

"Je tady asi moje oblíbené hřiště. Před zápasem jsem nad střeleckou bilancí proti Zlína přemýšlel. Jsem rád, že se mi podařilo vstřelit rozhodující gól," řekl novinářům Masopust.

Jediná gólová akce zápasu přišla ve 28. minutě. "Naběhl jsem si do volného prostoru. Křikl jsem na Doležala, ať mi to dá na penaltu. Chtěl jsem přihrávku po zemi. Možná bych to ale nohou nedal. Naštěstí mi přihrál přesně na hlavu. V první chvíli jsem si myslel, že střelu Zlámal chytí. Ale jen si na míč sáhl," popsal rozhodující okamžik zápasu střelec vítězného gólu.

"Byli jsme po většinu zápasu lepší. Pokud si to dobře vybavuji, tak měl Zlín dvě šance v první půli a jednu na začátku druhého poločasu. My jsme další dvě stoprocentní příležitosti neproměnili. Kdyby se nám podařilo přidat další gól, tak bychom měli v závěru větší klid," dodal Masopust, který si pochvaloval i dobrou defenzivní hru Jablonce. "Dobře jsme soupeře presovali. Tomu nezbývalo nic jiného, než nakopávat balony před naši branku, kde je dobře sbírali naši stopeři. Zlín jsme k ničemu nepustili," poznamenal Masopust, který se těší na finálový duel se Slavií.

"Pohár chce vyhrát každý. Odměna je hodně sladká v podobě přímého postupu do skupiny Evropské ligy. Příští rok už to tak nebude. Proto bychom to rádi využili. Slavie má silný tým. Ale viděli jsme, že je Zlín porazil. Stát se může cokoliv," uvedl Masopust.

Kromě Masopusta Jablonci pomohl k cenné výhře i brankář Vlastimil Hrubý, který udržel čisté konto. Největší práci měl hned v úvodu druhého poločasu, kdy míč prolétl po centru Ekpaie až k volnému Holzerovi, jehož hlavičku brankář Jablonce s námahou vyrazil. "Naštěstí mi míč vrazil do ruky a otočil se to kolem tyčky. Možná byla naše výhoda, že hřiště bylo suché a mohl jsem lépe zasáhnout," uvažoval Hrubý, který očekával vyrovnaný souboj. I když začátkem března v premiéře pod novým trenérem Petrželou vyhrál ve Zlíně Jablonec hladce 4:0.

"Věděli jsme, že středeční zápas bude těžší. Jednak je tady trenér Petržela už delší čas a s mužstvem mohl pracovat. Je to vidět. Za druhé pohárové utkání je úplně jiné než ligové. V poháru zaváhání znamená konec. V lize se to dá ještě zachránit," tvrdí Hrubý, který věří, že se jeho týmu podaří ve finále nad Slavií zvítězit. "Jsem v Jablonci čtyři roky. Za tu dobu jsme potřetí ve finále domácího poháru. Dvakrát jsme prohráli. Poprvé s Libercem a předloni nás porazila Mladá Boleslav. Do třetice už to musí vyjít," věří brankář Hrubý.