Zpátky už se nechci dívat, řekl Laštůvka poté, co vychytal Slavii

Před osmi měsíci Slavii v tichosti opouštěl, v neděli ji fotbalový gólman Jan Laštůvka už v dresu Ostravy přehradil cestu k vítězství. Šestatřicetiletý brankář Baníku se proti svému bývalému mužstvu ukázal v oslnivé formě a vedle střelce dvou branek Martina Filla byl klíčovým hráčem Ostravy ve vítězném utkání proti lídrovi tabulky.

Laštůvka odchytal po odchodu z Edenu proti "sešívaným" první ligové utkání. Naneštěstí pro Slavii ve skvělé pohodě. Hostům chytil minimálně tři až čtyři stoprocentní šance a bez jeho zákroků by Baník nemohl vyhrát.

"Zpátky už se vůbec nechci dívat. Za to vítězství jsem strašně rád, ale ne proto, že jsem ze Slavie odešel. Jsem za to rád kvůli Baníku a neskutečným fanouškům, kteří nás hnali dopředu," řekl Laštůvka novinářům.

Výhru Baníku jistil bravurními zákroky proti Balutovi nebo Mešanovičovi ve druhé půli. "S takovým soupeřem hrát v deseti je strašně náročné. Slavia má velikou kvalitu, i když má teď hodně lidí na marodce. Vytvořila si několik šancí a jsem rád, že jsem klukům pomohl. Dneska to byl opravdu úspěch celého mužstva, odmakali jsme to jeden za druhého," řekl Laštůvka.

Baníkovci se vedoucímu celku tabulky museli od 15. minuty bránit v oslabení bez vyloučeného kapitána Milana Baroše. "Věděli jsem, že to bude o tom, abychom se posouvali, abychom vykrývali prostory. V prvním poločase se nám povedlo dát dva góly, hlavně ten druhý do šatny byl strašně důležitý. Kluci se vydali ze všech sil. Je to strašně těžké hrát v oslabení proti týmu jako Slavia," řekl Laštůvka.

Se Slavií se v zimě po půlroce rozcházel a loučil zcela bez emocí, až tiše, dnes ale Pražanům zápas musel znechutit. "Dozadu už se opravdu ohlížet nechci. Jsem v Baníku a dělám, co můžu, abych mu pomohl," řekl Laštůvka.

Baník je dnes také především díky Laštůvkovi jen dva body od prvního. "Sezonu jsme rozjeli dobře, ale ještě to bude hodně dlouhé. Opakuji po každé výhře, ať si zachováme pokoru. Musíme pamatovat na to, co jsme si prožili na jaře. Tam jsme byli kousek od sestupu. Nemůžeme si myslet, že to půjde samo," řekl Laštůvka.