Fotbalové celebrity v hlavních rolích. Hyundai oslavuje fanoušky

Hyundai zveřejnil své první celoevropské video se všemi pěti partnerskými fotbalovými kluby. "A Matchday in Europe" ukazuje skupinu fanoušků každého partnerského klubu značky Hyundai - AS Řím, Atlético Madrid, Chelsea FC, Hertha BSC a Olympique Lyon - na jejich cestě na fotbalový zápas i z něj. Několik hvězdných hráčů z výše uvedených pěti klubů se ve videu ujímá pomocných rolí, například baristy, fotografa, asistenta v klubovém obchodě a pořadatele, aby fanouškům pomohli a vylepšili jim zážitky ze zápasového dne.

Video je oslavou významné role fotbalových fanoušků, kteří sledují své kluby, a posiluje komunikaci založenou na přístupu "For the Fans" ("Pro fanoušky"), s nímž značka Hyundai vstoupila do sezony 2018/19. Fanoušci jsou v ní opravdoví hrdinové v hlavní roli.

Ve videu vystupuje celkem 18 hráčů, včetně takových jmen, jako jsou nizozemský reprezentant Memphis Depay (Olympique Lyonnais); bosenský fotbalista roku Edin Džeko (AS Roma); francouzský mistr světa Antoine Griezmann (Atlético de Madrid); belgický kapitán Eden Hazard (Chelsea); a bývalý vítěz nejvyšší anglické fotbalové soutěže Premier League a Ligy mistrů UEFA Salomon Kalou (Hertha BSC).

Ve videu s nimi vystupují také další hráči: Javier Pastore, Cengiz Ünder a Bryan Cristante (AS Roma); Stefan Savić a Thomas Lemar (Atlético de Madrid); Olivier Giroud a Willian (Chelsea); Marvin Plattenhardt a Davie Selke (Hertha BSC); a Nabil Fekir, Anthony Lopes, Tanguy Ndombele a Bertrand Traoré (Olympique Lyonnais).

Andreas-Christoph Hofmann, viceprezident společnosti Hyundai Motor Europe HQ, zodpovědný za marketing a produkt, před zveřejněním videa "A Matchday in Europe" řekl: "Máme velkou radost, že můžeme zveřejnit naše první celoevropské video ‚A Matchday in Europe', které zahrnuje všech pět našich evropských partnerských fotbalových klubů a dokonale vdechuje život naší kampani ‚For the Fans' tím, že z hráčů činí pomocníky a průvodce, zatímco fanoušci jsou centrem veškerého dění. V průběhu našeho partnerství budeme úzce spolupracovat s kluby na vytváření řady inovativních iniciativ, které umocní zážitky fanoušků ze zápasového dne, usnadní fanouškům mobilitu a ještě více jim zpřístupní fotbal."



Hyundai Motor rozšířil své portfolio sponzorství fotbalových klubů před sezonou 2018/2019 uzavřením čtyřletých smluv s kluby Chelsea FC z anglické "Premier League" a AS Roma z italské "Serie A", jakož i podepsáním tříletých kontraktů s kluby Club Atlético de Madrid ze španělské nejvyšší fotbalové soutěže "La Liga" a Hertha BSC z německé "Bundesligy". Hyundai navíc pokračuje v partnerství s klubem Olympique Lyonnais z francouzské "Ligue 1" jako sponzor, jehož logo je umístěno na dresech hráčů.

Hyundai je vrcholným partnerem FIFA od roku 1999 a partnerem UEFA byl 18 let až do roku 2017. Program celoevropské podpory klubů je součástí strategie rozšířeného sponzorování fotbalu značkou Hyundai, která se snaží navazovat hlubší a konzistentnější emocionální spojení s fotbalovými fanoušky napříč evropským kontinentem.