A je to! Ronaldo jde do Juventusu, Real dal svolení k přestupu

Fotbalista Cristiano Ronaldo opouští Real Madrid, kde působil od roku 2009. Španělský klub na svém webu oznámil, že dal držiteli Zlatého míče souhlas k přestupu do Juventusu Turín. Italský šampion podle médií zaplatí za třiatřicetiletého portugalského kanonýra 105 milionů eur (přes 2,7 miliardy korun).

Délku smlouvy kluby zatím nezveřejnily, podle spekulací Juventus nabídl Ronaldovi kontrakt do roku 2022. V Turíně by si měl portugalský reprezentant údajně přijít na 30 milionů eur ročně.

"Nastal čas, abych ve svém životě pokračoval v nové cestě, proto jsem požádal Real, aby mě prodal. Real si získal mé srdce a nikdy mu nepřestanu být vděčný. Ale po dlouhém a těžkém uvažování vím, že je čas začít nový cyklus," uvedl Ronaldo.

"Real se rozhodl vyhovět vůli a přání Cristiana Ronalda a souhlasí s jeho přestupem do Juventusu. Zároveň chce Real vyjádřit vděčnost hráči, který se zde stal nejlepším fotbalistou světa. Šlo o jedno z nejúžasnějších období v historii našeho klubu i celého fotbalu," doplnil Real v prohlášení na svých internetových stránkách.

O Ronaldově možném odchodu ze Španělska se spekulovalo delší dobu. Naznačil jej sám hráč, když po květnovém vítězství v Lize mistrů prohlásil, že bylo krásné hrát za Real Madrid. Ve Španělsku měl bývalý hráč Manchesteru United a Sportingu Lisabon smlouvu do června 2021, během uplynulé sezony však došlo podle médií ke snížení výstupní klauzule z miliardy eur až na 100 milionů a Juventus hvězdného kanonýra vykoupil.

Ronaldo přestoupil do Realu v roce 2009 z Manchesteru United. Ve španělském klubu dal za 438 soutěžních zápasů celkem 451 gólů a stal se nejlepším střelcem historie madridského celku. Pomohl "Bílému baletu" ke čtyřem triumfům v Lize mistrů, z toho tři získal Real v posledních třech sezonách, a k dvěma prvenstvím v lize a domácím poháru. Zároveň Ronaldo v barvách madridského giganta dosáhl na čtyři ze svých pěti Zlatých míčů pro nejlepšího fotbalistu světa.

Přestupní částka 105 milionů eur představuje pátý nejdražší transfer v historii, za stejnou částku přestoupil Francouz Paul Pogba v roce 2016 z Juventusu do Manchesteru United. Ronaldo přišel do Realu před devíti lety za 94 milionů eur a byl tehdy nejdražším fotbalistou světa. Nyní je rekordmanem Brazilec Neymar, který vloni přestoupil za 222 milionů eur z Barcelony do Paris St. Germain.