Američan Weah jde z Paříže na hostování do Celticu

Americký fotbalista Timothy Weah vymění pro jarní sezonu dres francouzského klubu Paris St. Germain za barvy Celticu Glasgow. Osmnáctiletý útočník doufá, že ve skotské lize bude dostávat víc příležitostí a pak se do Paříže vrátí.

Ve francouzské lize v této sezoně nastoupil Weah jen ve třech zápasech. Prosadit se v konkurenci Brazilce Neymara, Uruguayce Edinsona Cavaniho a francouzského fotbalisty roku Kyliana Mbappého nebylo snadné. Větší vytížení měl v americké reprezentaci, v níž letos sehrál osm zápasů a v květnu proti Bolívii vstřelil první reprezentační gól.

Syn liberijského fotbalisty George Weaha, který získal v roce 1995 Zlatý míč, je i přes vysedávání na lavičce vděčný za šanci být v PSG. "Bylo to skvělých pár měsíců, i když jsem moc nehrál. Otevřelo mi to další dveře. Doufám, že se do Paříže vrátím a budu připraven dát tomu všechno," řekl Weah.