Barcelona přivedla Vidala z Bayernu a devatenáctiletý talent

Chilský záložník Arturo Vidal odchází z Bayernu Mnichov do Barcelony, jež za něj podle médií zaplatila 19 milionů eur (486 milionů korun). V novém působišti by měl jednatřicetiletý fotbalista podepsat tříletou smlouvu a oficiálně by měl být představen v pondělí.

Vidal opouští Bayern Mnichov po třech sezonách, v nichž s bavorským klubem získal tři mistrovské tituly. Stejně úspěšný byl v předchozích čtyřech letech v Juventusu, za který nastupoval v letech 2011-2015.

V chilské reprezentaci odehrál zarputilý rodák ze Santiaga rovných 100 zápasů, dvakrát triumfoval na jihoamerickém šampionátu a na loňském Poháru FIFA získal stříbro. Ve středové řadě Barcelony by Vidal mohl nahradit Brazilce Paulinha, jenž se vrátil do čínského Kuang-čou Evergrande.

Španělský fotbalový mistr FC Barcelona pokračuje v nákupech pro novou sezonu. Zatímco dosud měnil především středovou řadu, teď získal další posilu do obrany. Z belgického Eupenu přichází devatenáctiletý Senegalec Moussa Wagué.

Na mistrovství světa v Rusku nastoupil ve všech třech zápasech svého týmu a gólem proti Japonsku se stal nejmladším africkým střelcem v historii světového šampionátu.

Do Barcelony v letním přestupovém okně už přišli brazilští záložníci Malcolm a Arthur a francouzský stoper Clément Lenglet.