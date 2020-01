Bitva o Cavaniho. Zájem o snajpra mají v Anglii či Atléticu

Jedná se bezesporu o jednoho z nejlepších hráčů planety, který je v ledním přestupovém období k mání. Fotbalový útočník Edinson Cavani je nespokojený se svou situací v PSG a chce odejít. Zájem projevily velkokluby jako Chelsea, Manchester United nebo Atlético Madrid.

Uruguayský kanonýr ztratil místo v sestavě poté, co se zranil a jeho flek brilantně obsadil Mauro Icardi, jenž je v hlavním městě Francie na hostování z Interu Milán. Spolu s ním v útoku PSG operují Neymar a Mbappé, přes které se Cavani na hřiště nedostane, i kdyby se stavil na hlavu.

A tak chce z klubu pryč. Ve dvaatřiceti letech chce být stále prospěšný na place a ne jen vysedávat na lavičce a pobírat plat. Že o něj projevily zájem světové týmy dokazuje i fakt, že nebyl v nominaci na nedělní ligový zápas proti Lille.

"Sice s námi trénoval v minulých dnech, ale kvůli jeho nejisté budoucnosti jsme se rozhodli ho nevzít na zápas do Lille," prozradil na tiskové konferenci kouč francouzského giganta Thomas Tuchel. Dle médií měl Cavani odmítnout Manchester United, tudíž se fronta o jedno velké jméno zredukovala.

Zkušenému střelci v létě končí smlouva, a tak má PSG jedinečnou možnost, jak z něj vytěžit alespoň nějaké peníze. Jinak odejde v červnu zadarmo. Reálně tak vypadá přesun do Španělska. Lodivod Atlética Madrid Diego Simeone by ním mohl vyřešit krizi v útoku a nízký počet vstřelených gólů. V neděli se Atléticu nepodařilo vsítit branku ani poslednímu Leganes.

K situaci se vyjádřila i londýnská Chelsea, které by se Cavani po zranění jedničky na hrotu Abrahama náramně hodil. Blues by ho však rádi vzali pouze jako krátkodobý záskok na hostování. A to se zase nemusí líbit v Paříži.

Jak tato sága nakonec dopadne? To se dozvíme v příštích hodinách.